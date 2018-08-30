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В Москве открылся якутский гостевой дом «Подушка»!

Приезжая в столицу России очень важно быть уверенным в том, что вы сможете от души выспаться в спокойствии и тишине, а вокруг вас будет царить чистота и порядок.

Для якутян есть отличная новость: в Москве открылся гостевой дом «Подушка».

ОДНА МИНУТА ДО МЕТРО И 20 МИНУТ ДО ЦЕНТРА!

Надо заметить, что проект гостевого дома «Подушка» изначально был разработан для людей, кто часто летает в командировку – для тех, кому важно чувствовать себя как дома даже за пределами родины.

Владельцы «Подушки» продумали все до мелочей – ради удобства дорогого гостя.

Судите сами: вам не нужно преодолевать большие расстояния, чтобы дойти до метро, потому что оно находится под окнами якутского гостевого дома. Одна-две минуты пешком и вы на месте. Еще двадцать минут без пересадок – и вы окажитесь в центре столицы.

В жилом районе «Подушки» нет суеты, которая царит в административном центре и от которой так быстро устают гости столицы. Напротив. Тут тихо и спокойно, в округе есть необходимое для делового человека: кофейня для встреч, несколько продуктовых магазинов, банкоматы, аптеки… Все в шаговой доступности.

Свои интересующие вопросы мы задали директору гостевого дома «Подушка» Парасковье Тарбаховой.

«ВСТРЕЧАЕМ ЗЕМЛЯКОВ С ЯКУТСКИМИ ОЛАДУШКАМИ»

— Чем ваш  гостевой дом отличается от хостела?

— Принципиальные различия не так заметны сегодня как раньше. Однако, само слово «хостел» очень испорчено в столице, потому что сегодня ассоциируется с неким хаосом и беспорядком, уже давно имеет некий негативный эмоциональный окрас. Поэтому мы всячески его избегаем и не хотим, чтобы это понятие было применительно к нам.

Совсем другой смысл мы вкладываем в выражение «гостевой дом». Тут все как дома – тепло, чисто, уютно, можно принять душ. Гости также смогут  разогреть или  приготовить еду – для этого нас есть полностью оборудованная кухня.

К примеру, к нам в середине лета приезжала команда юных борцов вместе, так тренер им каждый день сам лично готовил специальную еду, и это было очень удобно.

Добавьте ко всему вышеперечисленному удобные кровати и чистое постельное белье. Кстати, многие наши гости отмечают наши постельные принадлежности. Говорят, что дома так не высыпаются, как хорошо им спится у нас. Однако, нас это совершенно не удивляет, потому что мы все делаем как для себя. Постоянно присматриваемся, чтобы можно было улучшить для удобства клиентов, прислушиваемся к советам наших постояльцев.

ГОСТЕВОЙ ДОМ «ПОДУШКА» В ЦИФРАХ:

Всего в «Подушке» 22 места

650 рублей – стоимость за койко-место

2200 рублей – такова стоимость за семейный номер с телевизором.

10% -я скидка предоставляется при коллективных заявках.

 

— Например?

— Через наш гостевой дом на учебу прилетел врач-остеопат. Так вот доктор порекомендовал нам приобрести напольные весы для взвешивания багажа. Мы, естественно, прислушались к мнению, и эти самые напольные весы не раз выручили наших гостей, которые со спокойной душой уехали в аэропорт в полной уверенности, что не придется переплачивать за багаж.

Кроме того, у нас есть такая услуга как трансфер. Гости получают багаж, выходят на улицу и в течение пяти — десяти минут мы подаем автомобиль.

Пожалуй, главное наше отличие от всех наших коллег – то, что мы встречаем гостей с оладушками.

— Всех и каждого?

— Если гость озвучивает это  желание при оформлении брони, то мы готовим все к его приезду. Но бывают исключения, когда мы готовим оладушки по собственной инициативе с одним желанием – сделать приятное. Так было с проводами домой команды борцов. Как мы поняли, они не очень были довольны результатами выступления, поэтому хотелось сделать что-то приятное.

— Гостевой дом «Подушка» только для командированных специалистов?

— Изначально так и было задумано, однако к нам стали приезжать и семейные пары, и женщины с детьми… У каждого гостя свой путь в Москву: кто-то приезжает на лечение, кто-то в отпуск, кто-то на обучение… Поэтому сегодня можем смело сказать, что наш гостевой дом «Подушка» рад всем землякам, независимо от возраста и социального статуса. Предусмотрены разные места – и  семейные комнаты, и койко-места… Мы будем рады сотрудничеству с предприятиями, госучреждениями.При этом хочу заметить, что наше предприятие официально зарегистрировано, выдаются все необходимые документы для отчетности.

Более подробную информацию можно найти на официальной странице в сети Instagram — @podushka_moscow_hotel

Забронировать место можно по телефону или через WhatsApp по номеру: 8- 968– 161– 88 — 99

Источник: На правах рекламы.
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