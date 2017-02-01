В Москве от травм скончался подполковник из разбившегося в Булуне самолета Ил-18

В Москве умер подполковник СОТЮКОВ, который летел в самолёте Ил-18, сообщает Екатеринбург онлайн.

Сегодня в Окружном доме офицеров прошло прощание с подполковником Денисом Сотюковым – одним из военных, которые разбились в самолёте Ил-18 в Якутии в декабре прошлого года. Денису Сотюкову было 39 лет, в Екатеринбурге у него осталась жена и две маленькие дочки.

Большинство пострадавших оказались в центральном военном клиническом госпитале имени Вишневского. Туда же привезли и Сотюкова.

– Он был в тяжёлом состоянии, но был в сознании, ему провели несколько операций, ввели его в искусственную кому, боролись за его жизнь, но не смогли спасти. Он умер 29 января поздно вечером, в Екатеринбурге уже 30-е было, – рассказал Е1.RU однокурсник Сотюкова Александр ПИМЕНОВ.

В Екатеринбург подполковника доставили сегодня утром на самолёте. В Окружном доме офицеров была панихида, с Денисом Сотюковым приехали проститься сослуживцы, однокурсники и близкие. После панихиды самолёт вновь увёз тело подполковника в Новосибирск, оттуда родом его жена. Завтра его там похоронят.

– Я с ним вместе учился в Челябинском высшем военном краснознамённом училище штурманов. Сегодня группа офицеров из Челябинска приезжала на прощание. Он занимал должность начальника центра управления авиации. Я с ним только учился, не служил, а закончили мы училище в 1999 году, – рассказал Е1.RU однокурсник подполковника Александр Пименов. – Курсанты лётного училища – это как одна семья. Мы сейчас общаемся с людьми от Дальнего Востока до Калининграда, и все скорбят, все собирают средства. Мы все хотели стать штурманами, и большинство стали.

В пресс-службе ЦВО отказались рассказывать о прощании с офицером без официального запроса.

Напомним, что Ил-18, вылетевший из Екатеринбурга 18 декабря, рухнул в 27 километрах от посёлка Тикси. При этом все 38 человек, которые были на борту, остались живы. Сейчас за их жизни борются медики.