В Москве ЛОРП принял участие в презентации  транспортного комплекса Якутии

14 декабря макет Жатайской высокотехнологичной судоверфи был выставлен в Совете Федерации на экспозиции, посвящённой национальной культуре, традициям республики и её социально-экономическому развитию на современном этапе.

15 декабря председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко посетила экспозицию, представленную на втором этаже и отметила необходимость реализации проекта Жатайской судоверфи. Об этом она также заявила на состоявшемся пленарном заседании Совета Федерации, в ходе которого были обсуждены вопросы софинансирования из федерального бюджета строительства ключевых транспортных объектов в Якутии. «90 процентов территории имеет сезонную транспортную доступность. Республике нужны современные автодороги и мосты. Следует проработать все возможности софинансирования» — заявила председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко. По словам спикера палаты, организовать бесперебойные грузоперевозки поможет реализация инвестиционного проекта Жатайской судостроительной верфи, в регионе необходимо завершить строительство железнодорожного пускового комплекса Томмо́т-Якутск.

В ЦВК «Экспоцентр» в рамках Универсальной выставки-ярмарки «Тепло вечной мерзлоты» состоялась презентация транспортного комплекса Якутии. О достижениях и перспективах с показом видеоряда проинформировали руководители ведущих предприятий республики.

Пароходство представил 1-й заместитель генерального директора Сергей Емельянов. Выступая перед приглашенными руководителями крупных российских и иностранных компаний, он отметил, что в Ленском бассейне «Ленское объединенное речное пароходство» является ведущим предприятием водного транспорта, география деятельности которого охватывает обширную территорию страны, перевозка грузов осуществляется в 4-х субъектах Российской Федерации: Иркутской области, Республике Саха (Якутия), Красноярском крае, Чукотском АО. «В связи с реализацией на территории Якутии крупномасштабных инвестиционных проектов федерального уровня востребованность водного транспорта будет только возрастать. ОАО «ЛОРП» открыто к сотрудничеству с потенциальными инвесторами в реализации инвестиционных проектов, а также с грузовладельцами, доставляющими груз в Арктическую зону Российской Федерации и в пункты бассейна реки Лена» — подытожил свое выступление первый заместитель генерального директора Сергей Емельянов.

После презентации стенд ОАО «ЛОРП», в котором представлены презентационные материалы и транслируются корпоративные ролики пароходства, посетили руководители Московских предприятий, представители инвестиционных компаний, средств массовой информации с предложениями о возможном сотрудничестве.

Выставка-ярмарка «Тепло вечной мерзлоты» продолжает свою работу