В московском метро начал курсировать вагон Якутии

11 декабря Глава Республики Саха (Якутия) Егор Борисов принял участие в торжественном запуске тематического электропоезда «Дальневосточный экспресс». Церемония отправления состава, в котором каждый вагон посвящён конкретному региону Дальнего Востока, состоялась в одном из депо столичного метро близ станции Выхино.

Поезд будет курсировать на Таганско-Краснопресненской линии Московского метрополитена, которая считается одной из самых загруженных. По словам начальника московской подземки Виктора Козловского, ежесуточно эта линия перевозит 1 миллион 230 тысяч пассажиров. Ожидается, что в тематическом поезде за два месяца проедут более 2 млн. человек.

Сам экспресс, состоящий из девяти вагонов (по числу регионов Дальнего Востока), выглядит очень колоритно. С внешней стороны на вагоны, помимо названий субъектов (Приморье, Чукотка, Колыма, Якутия и т.д), нанесены изображения государственных символов и наиболее узнаваемых брендов.

В частности, вагон Республики Саха (Якутия) украшают мамонт, стерх, хомус, алмазы, северное сияние… Якутский вагон выделяется на фоне других ярко красным цветом и обилием разнообразных деталей. Внутри для пассажиров представлено много полезной информации. Здесь размещены краткие справки о республике, якутской лошади, Ленских столбах и других достопримечательностях.

– Испытываю гордость и радость. Ещё одна замечательная акция проводится в рамках Дней Дальнего Востока и предстоящих Дней Якутии в Москве. Благодаря этому поезду, множество москвичей, гостей столицы узнают что-то об уникальном регионе, в том числе о нашей прекрасной республике, возможно, захотят приехать к нам, — сказал на церемонии запуска «Дальневосточного экспресса» Егор Борисов. Он добавил, что в России трудно найти более посещаемое место, чем Московское метро. Поэтому с точки зрения укрепления имиджа, привлечения внимания людей к Якутии, Дальнему Востоку данное мероприятие выглядит выигрышно.

Заместитель председателя Правительства РФ – полномочный представитель Президента РФ в Дальневосточном федеральном округе Юрий Трутнев считает, что своим стремительным развитием, которое происходит в последние несколько лет, регион заслужил право на такую необычную презентацию.

«Сегодня 26% иностранных инвестиций, поступающих в Россию, приходятся на Дальний Восток. Последние четыре года экономический рост там – выше среднероссийского уровня. Появляются тысячи новых рабочих мест, строятся новые предприятия. Я хочу, чтобы люди знали, что это прекрасный край, что там можно найти работу. Заходя в вагон, человек будет смотреть по сторонам и задастся вопросом: не съездить ли ему и не посмотреть ли всё вживую?» — сказал Юрий Трутнев.

В ходе церемонии Юрий Трутнев, Егор Борисов, министр РФ по развитию Дальнего Востока Александр Галушка, а также губернаторы других дальневосточных регионов прошли через весь поезд. В вагоне Якутии под звуки хомуса их встречал Чысхаан и красавицы в национальных костюмах. Вице-премьер в шутку попросил у якутского повелителя холода, чтобы в Москве стало больше снега. «Если надо – сделаем!» — твёрдо пообещал сказочный герой.

Через несколько минут состав отправился на линию от станции Выхино в центр города. Первые пассажиры, заходящие в необычный поезд, с любопытством рассматривали оригинальное убранство вагонов, некоторые делали фотографии на память.

Сотрудница Московской филармонии Елена Палаш призналась, что никогда раньше не была на Дальнем Востоке. И хотя «ехать, конечно, далеко», она мечтает посетить этот регион.

«Интересно увидеть Владивосток, Магадан, Якутск. У вас очень холодно, но зато невероятно красиво. Якутия ассоциируется у меня с алмазами, оленями, мамонтами, тёплыми шубами и шапками, льдом и снегом», — поделилась пассажирка.

Дмитрий Иванов, продвигающий собственный стартап в сфере диджитал, рассказал, что, проехав в вагоне «Якутия» уже успел ознакомиться с программой Дней Дальнего Востока и прочитать кое-что про Усть-Ленский заповедник. Не осталась без внимания начинающего предпринимателя и информация о дальневосточном гектаре.

«Если у меня есть такая возможность, то я обязательно возьму свой бесплатный гектар!» — заявил молодой человек.

Дни Дальнего Востока проходят в Москве впервые с 8 по 16 декабря. Накануне на Тверской площади открылась Дальневосточная ярмарка, которую за минувшие выходные посетили уже десятки тысяч человек. Также этой неделе в Первопрестольной стартует обширная программа Дней Якутии, включающая в себя целый ряд общественно-политических и культурных мероприятий.