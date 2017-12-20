В московском «Экспоцентре» якутской рыбы, мяса и молочной продукции продано 17 тонн

На ярмарке «Сделано в Якутии», которая работала в течение трех дней в московском «Экспоцентре», предпринимателями было реализовано рекордное количество продукции — 17 тонн.

Это более чем в три раза больше объема продукции, реализованного на предыдущих Днях Якутии в 2012 году – тогда удалось продать 5 тонн.

— Отчетливо помню, что тогда якутской продукции москвичам не хватило, — поясняет постпред Якутии Юрий Куприянов. – Рыба, мясо, молочные продукты были распроданы за день-два, в итоге прилавки в Гостином дворе остались пустыми, а люди все шли и шли за нашими деликатесами. Предприниматели в этом году привезли своей продукции больше. Уличная торговля на Тверской площади в рамках Дней Дальнего Востока и торговля в Экспоцентре на Днях Якутии была очень активной. Действительно, часть продукции останется нереализованной. У постпредства налажены хорошие деловые связи с профильными департаментами правительства Москвы, куда мы и обратились. Столичные власти уже оказали содействие – предоставили бесплатные торговые места для реализации на московских ярмарках, и мы рекомендовали представителям предприятий открыть торговлю в этих точках. Кстати, это один из конкретных результатов взаимодействия Москвы и Якутии в рамках соглашения о сотрудничестве.

Мне кажется, именно Дни Якутии стали очень важной вехой для продвижения наших товаров в Центральной России. Прошло время, когда о них ничего не знали, и теперь мы выходим на очень важный этап насыщения рынка. Якутская рыба, жеребятина, ювелирные изделия, как мы только что удостоверились, очень востребованы, нужно лишь создать условия для того, чтобы они были постоянно доступны покупателям. Важность момента почувствовали предприниматели и руководители предприятий: сами приехали в Москву и лично стояли за прилавками – проводили дегустации, рассказывали об уникальности нашей продукции. Екатерина Портнягина из СХПК «Верхоянье», Светлана Максимова из «Кастинг Хаус», предприниматель Айаал Макаров из СХКП Тумэн и многие другие с большим энтузиазмом продвигают свою продукцию, хотят выйти с ней за пределы Якутии, реализовывать товары не только в рамках кратковременных выставок, а на постоянной основе. Например, в Москве уже заняли достойное место белорусские продукты, сеть таких магазинов разрослась по всей столице. Мы тоже должны к этому стремиться, найти своего клиента. Это непростой путь со многими рисками. Но нам, якутянам, нужно объединяться и занимать свою нишу на рынке.

Например, якутская рыба уже известна в Москве, а вот мясо и молочные продукты еще должны заявить о себе. Для этого открыт оптово-розничный павильон в «Фуд сити» — крупном центре торговли, наши предприятия уже представлены в популярной московской сети здорового питания «Вкусвилл», в Москве открываются магазины якутских ювелирных фирм. Мы видим, что предприятия и организации Якутии нацелены на московский и российский рынки. Хочу сказать предпринимателям – нужно быть реалистами, но не забывать об оптимизме, ведь именно он делает нашу жизнь такой, какой мы хотим ее видеть, верить в успех! А скептикам хочу напомнить слова известного политика Евгения Примакова: «Мы мчимся, нас кнутом подстёгивает время, мы спотыкаемся, но нас не тем судить, кто даже ногу не поставил в стремя и только поучает всех, как жить».

Сейчас для продвижения самое благоприятное время. Якутия у всех на слуху. Более ста публикаций о Днях вышло в федеральных СМИ, о нас узнала многомиллионная аудитория по всей России. За три дня мы провели 52 деловых и культурных мероприятия, 46 предприятий и организаций приняли участие в Днях, предприниматели продали 17 тонн продукции, Якутия подписала двадцать соглашений о сотрудничестве, 150 спортсменов из 24 стран собрал финальный этап кубка мира по мас-рестлингу, всего свидетелями и участниками Дней Якутии в Москве стали почти 30 тысяч человек.