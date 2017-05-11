В Моме задержан хулиган, разбивший окна в бюджетном учреждении

В дежурную часть полиции Момского района поступило сообщение о хулиганских действиях местного жителя. Полицейскими было установлено, что ночью неизвестный разбил три окна бюджетного учреждения.

Стражи порядка провели комплекс оперативно-розыскных мероприятий, в результате которых установили личность подозреваемого. Им оказался безработный 26-летний местный житель. Он был задержан сотрудниками уголовного розыска.

Установлено, что в 4 часа утра подозреваемый из хулиганских побуждений, подобрав камень с улицы, разбил окно учреждения. Этого злоумышленнику показалось мало, и тогда он взял арматуру и разбил остальные два окна.

Молодой человек дал признательные показания, по его словам, он на тот момент находился в состоянии алкогольного опьянения.

Возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 213 Уголовного кодекса Российской Федерации «Хулиганство», максимальные санкции которой предусматривают лишение свободы на срок до пяти лет.

Источник: Пресс-служба МВД по Республике Саха (Якутия)