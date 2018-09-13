В Мирном внедряют безналичную систему оплаты школьного питания

Учащиеся шести школ города Мирного в скором времени смогут расплачиваться за обеды в столовых специальными картами. Совместный проект Алмазэргиэнбанка и центра программного обеспечения «Статус», который около года назад запустили в Якутске, планируется внедрить в столице Алмазного края и нескольких муниципальных образованиях района.

«Для реализации проекта «Школьная карта питания» ранее мы подписали с администрацией района соглашение о намерениях. Апробировать систему планируем в шести учебных заведениях города Мирного, договоры с ними уже заключены. Пластиковые карты получат все без исключения учащиеся. Установкой оборудования будут заниматься специалисты центра «Статус», дату приезда которых мы сейчас обговариваем с руководством компании», — сообщила исполняющая обязанности руководителя дополнительного офиса Алмазэргиэнбанка в Мирном Людмила Кирюшкина.

По ее словам, после успешного внедрения проекта в школах Мирного планируется подключить к системе 10 учебных заведений муниципалитетов района.

Напомним, в ноябре 2017 года в ряде школ Якутска была введена безналичная система оплаты питания, которая стала доступна благодаря совместному проекту «Школьная карта питания» — одного из направлений комплексной электронной платформы lk14.ru.

Внедрение безналичного расчета в школьной столовой имеет ряд важных преимуществ. Прежде всего это исключение из оборота наличных денег, а также возможность родителям контролировать, что ест их ребенок и делать предварительные заказы, выстраивать рацион.

Более подробно ознакомиться с возможностями комплексной электронной платформы для образования можно на сайте lk14.ru.