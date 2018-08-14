В Мирном в ДТП пострадали два велосипедиста

С начала года число наездов на велосипедистов в республике увеличилось.

За 7 месяцев текущего года на дорогах республики было зарегистрировано 13 случаев наездов на велосипедистов (за такой же период прошлого года – 8, рост числа таких ДТП составил 62,5%).

В результате таких автопроисшествий один человек погиб, 12 – получили травмы различной степени тяжести. Среди пострадавших велосипедистов половина – дети и подростки.

Только за последнюю неделю было зарегистрировано еще два случая наездов на велосипедистов, оба – в Мирнинском районе.

10 августа водитель-женщина, управляя автомобилем Ниссан и выезжая с территории жилой зоны от дома по ул. Комсомольской, совершила наезд на 15-летнюю школьницу, следовавшую на велосипеде по тротуару. Лишь по счастливой случайности несовершеннолетняя отделалась лишь ушибами. Автомобилистка, выезжая с дворовой территории, должна была уступить дорогу участнику движения, пользующемуся преимуществом. Однако, стоит отметить, что юная велосипедистка не имела средств защиты, которые, в момент падения, могли бы снизить риск получения травм. Кроме того, напомним, что при движении по пешеходным дорожкам велосипедисты не должны создавать помех пешеходам и, очевидно, быть внимательны.

13 августа несовершеннолетний велосипедист, пересекая дорогу по пешеходному переходу , врезался в заднее колесо автомобиля ВАЗ, который поворачивал на разрешающий сигнал светофора с ул. Ленина на пр. Ленинградский г. Мирного. В результате столкновения 9-летний ребенок получил ушиб ноги.