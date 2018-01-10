На Рождество жителей Мирного ждал необычный подарок — яркое файер-шоу, которое было запечатлено с высоты птичьего полета.comments powered by HyperComments
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В Мирном состоялось рождественское файер-шоу
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