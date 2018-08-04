В Мирном прошли памятные мероприятия в рамках годовщины аварии на руднике «Мир»

В субботу, 4 августа, руководство АЛРОСА и профсоюза «Профалмаз» встретилось с родственниками шахтёров, погибших в аварии 2017 года на руднике «Мир». После встречи, которая прошла в Мирнинском ГОКе, состоялось открытие мемориального комплекса.

Бронзовая фигура шахтёра и мемориальная каменная плита с портретами восьми погибших горняков установлены на площадке напротив рудника «Мир».

Архитектурный комплекс выполнялся по индивидуальному заказу в Москве подрядной организацией и представляет собой скульптурное произведение, состоящее из постамента, стелы и обелиска, которые выполнены из бронзы и керамогранита. Центральной фигурой композиции является собирательный образ горняка: мужчина, одетый в рабочую одежду держит отбойный молоток. За его спиной — гранитная стена и памятная плита с изображениями шахтёров.

— В годовщину трагедии в Мирном мы открыли памятник шахтерам и шахтерскому труду. Решение о его установке компания приняла еще в прошлом году вместе с родственниками погибших на «Мире» горняков. Рядом с бронзовой фигурой установлена мемориальная каменная плита с портретными изображениями и именами восьми погибших на «Мире» шахтеров. Мемориальный комплекс посвящен шахтерской профессии в целом и непростому и опасному труду горняков, — сказал первый заместитель генерального директора — исполнительный директор АЛРОСА Игорь Соболев.

При создании данного памятника были учтены мнения всех сторон. В частности, эскизы будущего мемориального комплекса были согласованы с родственниками восьми шахтёров. Кроме того, на заседаниях Общественного совета по вопросам формирования градостроительного облика Мирного и городского Совета депутатов был также утверждён и согласован внешний вид памятника и его расположение.

Все затраты по созданию, транспортировке и установке памятного комплекса взяла на себя компания. Параллельно установке памятника началось и благоустройство близлежащей территории, которая будет отдана под городской сквер. Он будет представлять из себя круглую площадь, где кроме мемориального комплекса разместят малые архитектурные формы, зеленые насаждения, а также небольшую парковку для горожан, которые будут посещать сквер. Окончание работ запланировано на 2019 год.