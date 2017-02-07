В Мирном прошел первый этап всероссийского конкурса «Человеческий фактор»

В последние дни января на базе федерального государственного казенного учреждения «3 отряд федеральной противопожарной службы по Республике Саха (Якутия)» и базе федерального государственного казенного учреждения «4 отряд федеральной противопожарной службы по Республике Саха (Якутия)» был проведен первый этап всероссийского конкурса «Человеческий фактор», по оказанию доврачебной (первой) и допсихологической помощи. В первом этапе приняли участие пять команд, четыре из них представляли Мирнинский район: три команды от ГАПОУ РС (Я) «МРТК» (г. Мирный) и одна команда от ГБПОУ РС (Я) «СИТ» (п. Светлый). Каждая команда состояла из трех студентов.

Судейскую коллегию возглавил начальник ФГКУ «3 отряд ФПС по Республике Саха (Якутия)» полковник внутренней службы ВЕСЕЛОВ Сергей Николаевич, заместитель главного судьи по допсихологической помощи – психолог ФГКУ «3 отряд ФПС по Республике Саха (Якутия)» ВЕРХОТУРОВА Анна, заместитель главного судьи по доврачебной (первой помощи) – фельдшер ГАПОУ РС (Я) «МРТК» ГОРОХОВА Мария, члены судейской комиссии: инженер ФГКУ «3 отряд ФПС по Республике Саха (Якутия)» ПАНЧЕНКО Сергей, начальник пожарно-спасательной части № 1 ФПС по охране г. Мирного ФГКУ «3 отряд ФПС по Республике Саха (Якутия)» НЕКЛЮДОВ Олег, секретарь судейской коллегии – инспектор ОКиВР ФГКУ «3 отряд ФПС по Республике Саха (Якутия)» – ВАЩЕНКО Ирина.

Задание первого этапа заключалось в написании тестового задания, студенты должны были набрать максимальное количество баллов при этом уложиться в минимальное время выполнения теста. Все тестовые задания проверялись дважды: первый раз субъектовой судейской коллегией, а второй раз сотрудниками Дальневосточного филиала ЦЭППа. По условиям соревнований Республику Саха (Якутия) на Дальнем востоке во втором этапе должны представлять две команды, занявшие первое и второе место в региональном этапе.

Первое место заняла команда филиала СВФУ г. Нерюнгри, второе место команда «СПАСАТЕЛИ» ГАПОУ РС (Я) «МРТК» (г. Мирный), третье место заняла так же команда ГАПОУ РС (Я) «МРТК» «Ураанхай». Все участники первого этапа награждены свидетельствами участников, команды, занявшие призовые места, награждены почетными грамотами.

Хочется выразить благодарность представителям МРТК и СИТ в лице НИКИШИНА Игоря, БЕРЕЗОВОЙ Натальи, АНАСТАСОВА Германа, руководству данных учреждений за достойную подготовку студентов и помощь в организации и проведении первого этапа конкурса.

Пожелаем нашим девушкам команды «СПАСАТЕЛИ»: ЧАЩИНОЙ Александре, БОТНАРЬ Екатерине и КАЙДАЛОВОЙ Анастасии достойно представить честь Мирнинского района и колледжа на втором этапе и занять призовое место в региональном этапе соревнований по Дальнему Востоку. В прошлом году Республику Саха (Якутия) представляли наши «соседи» ленчане. Мы верим в то, что у вас все получится, как говорят: «Ни пуха вам!….»

Психолог ФГКУ «3 отряд ФПС по Республике Саха (Якутия)»

Верхотурова А.О.