В Мирном произошло 2 пожара

Информация о техногенных пожарах, произошедших на территории Республики Саха (Якутия) за прошедшие сутки:

4 февраля 2017 г. в 04.28. на пульт службы «01» поступило сообщение о пожаре в частном доме на ул. Нагорная в г. Мирный Мирнинского района. К моменту прибытия первого пожарного подразделения – через шесть минут после поступления вызова о пожаре, кровля частного дома горела открытым огнем. В результате пожара огнем повреждена кровля дома по всей площади. Общая площадь пожара — 30 кв.м. Причина, виновник и ущерб устанавливаются.

4 февраля 2017 года в 09.09 на пульт службы «01» поступило сообщение о пожаре в частном гараже на ул. Звездная в п. Верхний в г. Мирный Мирнинского района. На момент прибытия первого пожарно-спасательного подразделения – через шесть минут после поступления вызова о пожаре, из гаража шел дым. Огнем повреждены гараж и автомашина «ВАЗ-21063» по всей площади. Общая площадь 30 кв.м. Предположительно, причиной пожара явилось нарушение правил пожарной безопасности при эксплуатации отопительной печи. Виновник и ущерб устанавливаются.

Главное управление МЧС России по Республике Саха (Якутия) напоминает: соблюдайте правила пожарной безопасности!

Не допускайте неосторожного обращения с огнем, детской шалости с огнем, будьте внимательны при использовании электроприборов и электрообогревателей, следите за состоянием электропроводки в ваших домах, квартирах и автомашинах!

Не оставляйте детей без присмотра!

Соблюдайте правила безопасности при использовании печи, следите за состоянием дымоходов!