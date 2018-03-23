В Мирном пожар уничтожил гараж и автомобиль

Информация о техногенных пожарах, произошедших на территории Республики Саха (Якутия):

22 марта 2018 г. в 04.42 на пульт «01» поступило сообщение о том, что горит частный гараж на улице Гаражная в городе Мирный. К моменту прибытия первого пожарно-спасательного подразделения через четыре минуты горел гараж. В результате пожара огнем поврежден гараж и автомобиль «Honda Fit» по всей площади 24 кв.м. Пожарными спасен рядом стоящий гараж. Причина предположительно — короткое замыкание электропроводки. Виновный и ущерб устанавливается.

22 марта 2018 г. в 12.33 на пульт «01» поступило сообщение о том, что горит частный дом на улице 2-ая Магистральная п.Нижний-Куранах Алданского района. К моменту прибытия первого пожарно-спасательного подразделения через пять минут горел дом. В результате пожара огнем поврежден частный дом, пристрой внутри по всей площади. Пожарными спасен жилой дом и 4 человека. Причина предположительно — несоблюдение правил пожарной безопасности при эксплуатации печи. Виновный и ущерб устанавливается.