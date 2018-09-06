В Мирном подростки обвиняются в кражах и угонах

Мирнинским межрайонным следственным отделом завершено уголовное дело в отношении двух несовершеннолетних жителей Мирнинского района, один из них обвиняется в совершении преступлений, предусмотренных п. «а» ч. 3 ст. 158, п. «а» ч. 3 ст. 158 (кража, совершенная с незаконным проникновением в жилище), п. «а» ч. 2 ст. 166, п. «а» ч. 2 ст. 166 (угон, совершенный в группе лиц по предварительному сговору) УК РФ, второй несовершеннолетний соучастник обвиняется в совершении преступлений, предусмотренных п. «а» ч. 2 ст. 166, п. «а» ч. 2 ст. 166 (угон, совершенный в группе лиц по предварительному сговору) УК РФ.

Следствием установлено, что один из подростков 25 февраля 2018 года прибыл к одному из домов в огородническом некоммерческом товариществе «Рудник» общества «Вилюй» в г. Мирном, и, воспользовавшись отсутствием хозяев, путем взлома замка на воротах гаража металлической трубой, взял лестницу, поднялся по данной лестнице наверх и через приоткрытую форточку путем свободного доступа проник в дом, откуда тайно похитил магнитофон, а также две зажигалки, далее с похищенным имуществом скрылся с места совершения преступления и впоследствии распорядился им по своему усмотрению. 27.02.2018 подросток совершил аналогичное хищение из дачного поселка, сняв с помощью имевшегося при нем раскладного ножа стекло оконного проема, откуда тайно похитил электрический чайник, а также игральную колоду карт.

Далее, 18.06.2018 подросток и его ровесник, вступив в преступный сговор, прогуливаясь по дачному поселку ОНТ «Рудник», желая покататься, угнали в одном из дворов автомашину марки «ВАЗ21063». Повредив и бросив чужое имущество, в этот же день они угнали из дачного поселка еще одну автомашину марки «ВАЗ21070» и скрылись на автомашине с места происшествия.

Ранее Мирнинским межрайонным следственным отделом в отношении несовершеннолетнего, совершившего кражи, окончено производством уголовное дело по двум эпизодам краж, совершенных с незаконным проникновением в жилище. 13.07.2018 Мирнинским районным судом вынесен обвинительный приговор в отношении подростка в виде 2,6 лет лишения свободы в воспитательной колонии условно с испытательным сроком на 1 год, который вступил в законную силу.

В настоящее время в следственном отделе в отношении него проводится процессуальная проверка по факту совершения еще одного эпизода кражи.