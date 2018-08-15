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15 августа 2018, 11:11
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В Мирном бухгалтер украла из сейфа 300 тысяч рублей

Прокуратура г. Мирного утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении местной жительницы. Она обвиняется в совершении преступления, предусмотренного ч.3 ст.160 УК РФ (присвоение, то есть хищение чужого имущества, вверенного виновному, совершенные лицом с использованием своего служебного положения в крупном размере).

По версии следствия, обвиняемая, занимая должность главного бухгалтера одного из бюджетных учреждений города Мирного, в январе 2018 года,  достоверно зная, что в сейфе бухгалтерии данного учреждения находятся наличные денежные средства, которые являются доходом учреждений от оказания платных услуг населению, умышленно, из корыстных личных побуждений, используя свое служебное положение, совершила хищение денежных средств из сейфа бухгалтерии в сумме более 300 000руб., которыми распорядилась по своему усмотрению.

При этом для придания вида законности своим противоправным действиям, обвиняемая оформляла на себя несоответствующие действительности расходные кассовые ордера.

После утверждения обвинительного заключения уголовное дело направлено прокурором в суд для рассмотрения по существу.

Источник: Пресс-служба прокуратуры республики.
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