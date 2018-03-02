В Мирном арестована крупная спецтехника

Наложением ареста на имущество одной из крупных строительных организаций закончился выезд судебных приставов.

Исполнительное производство в отношении ООО «Альтор» возбуждено 25 января 2018 г. за образовавшиеся долги перед контрагентами в размере около 3-х миллионов рублей, сообщает пресс-служба управления ФССП по республике.

Аресту подвергнуты три новых полуприцепа и две единицы спецтехники. Вся изъятая техника поставлена на штрафстоянку.

В случае, если должником не будут приняты меры по погашению задолженности, вся арестованная техника будет оценена и передана на принудительную реализацию в территориальное управление Росимущества.