В Минтруда и соцразвития республики выявлены многочисленные нарушения законодательства о противодействии коррупции

Прокуратура Республики Саха (Якутия) провела проверку исполнения законодательства о противодействии коррупции и государственной гражданской службе в Министерстве труда и социального развития республики.

Установлено, что в нарушение требований закона, 13 руководителей структурных подразделений и территориальных органов Министерства представили недостоверные сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера на себя и членов своей семьи за 2013-2015 гг., не отразив сведения о полученном доходе, наличии вкладов в банках и иных кредитных организациях, а также размещенных на них активах, зарегистрированном на праве собственности имуществе и др.

Руководителем одного из отделов министерства не сообщено о расходе, совершенном ее супругом по приобретению жилого помещения при том, что стоимость сделки превышала доход семьи за три года.

Директором ГКУ Республики Саха (Якутия) «Олекминский социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних» не принято мер к урегулированию конфликта интересов, возникшего в связи с принятием организационно-распорядительных решений в отношении близкого родственника.

Руководитель Амгинского республиканского социально-оздоровительного центра реабилитации инвалидов, являясь соучредителем юридического лица, не уведомил представителя нанимателя (работодателя) о ситуации, связанной с конфликтом интересов. При этом замещение должности руководителя госучреждения сопряжено с коррупционными рисками и может привести к противоречию между частным и публичным интересом.

Выявлены факты неполноты правового регулирования деятельности комиссии Министерства по соблюдению требований к служебному поведению и урегулированию конфликта интересов. Вследствие этого работа комиссии зачастую носит формальный характер, не оказывая существенного профилактического воздействия.

По результатам проверки прокуратура республики внесла представление министру труда и социального развития Республики Саха (Якутия).

Акт прокурорского реагирования находится на рассмотрении и контроле прокуратуры республики.