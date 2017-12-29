В Минсвязи Якутии торжественно вручили гранты главы республики в сфере СМИ

На заседании Совета главных редакторов Якутии прошло торжественное вручение Грантов Главы Республики Саха (Якутия) в сфере СМИ. Как заметил в приветственной речи министр связи и информационных технологий Республики Саха (Якутия) Александр Борисов, гранты вручаются с 2005 года, в этом году было принято решение исключить из грантополучателей государственные СМИ.

«Если проанализировать предыдущие годы, порядка 85% грантов в сфере СМИ было выдано государственным изданиям, – отметил министр. – Сегодня картина диаметрально противоположная. 80% победителей конкурса – СМИ, не имеющие государственной поддержки. Это принципиально новое решение и заслуга Совета главных редакторов Якутии и новый взгляд Минсвязи на распределение грантов Главы республики».

Александр Борисов также напомнил главным редакторам, что в первом квартале наступающего года нужно будет сформировать новый перечень актуальных направлений, по которым будет проведен конкурс на гранты Главы Республики Саха (Якутия) в сфере СМИ в 2018 году.