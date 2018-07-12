В Минсвязи проводили Александра Борисова

О том, что в Минсвязи, преобразованном в Мининноваций проводили экс-министра Александра БОРИСОВА рассказал в своем фейсбуке его заместитель Чокуур ГАВРИЛЬЕВ.

Проводили Александра Борисова. Все подчеркнули его талант как руководителя, как лидера, человека, который сумел сплотить разных людей. Действительно много сделано в отрасли связи: — при непосредственной работе зампреда и министра Борисова оптоволокно пришло в Якутск, далее пошло в Заречье до Колымы, строится Вилюйский экспресс; (Многие не понимают, что это было нелегко, и без единого рубля. ТТК мог бы и не переходить реку Лена) — проведена работа с операторами связи. Билайн зашел практически в каждое село; — электронные госуслуги развиваются; — 3 Г и ЛТЕ появились; — Минсвязи оказывало помощь в постройке станций Цифрового телевидения;

Как отметил, руководитель МТС в регионе Константин Зимин отметил, что в других регионах не чувствуется такой мощной поддержки отрасли связи, вспоминали как ездили на буране с Ильичем в Чокурдахе для открытия объекта в одном селе более 130 км. Начальник Якутского почтамта Андрей Суслов сказал, что все руководители почты на Дальнем Востоке нам завидовали, что у нас есть такой министр, и знали его в лицо, потому что в в Макрорегионе на стене висит его фото со Смирновым.