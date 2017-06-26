В Минприроды Якутии наградили лучших эколидеров

Министерство охраны природы РС(Я) подвело итоги самой масштабной Всероссийской экологической акции «Сделаем вместе!». Напомним, акция проводилась в рамках федерального партийного проекта «Экология России», главную роль в ней сыграли сами школьники. Акция состояла из различных элементов, обязательными из которых стали экоуроки. В Якутии участниками проекта стали 9984 человек, среди которых 178 эколидера, 282 конкурсанта в номинации «Экоплакат», 109 образовательных учреждений, 120 педагогов-кураторов акции. Проведены научно-практические конференции, акции по санитарной очистке и озеленению, выставки поделок из материалов вторичного сырья, акции по сбору батареек, макулатуры, конкурсы рисунков, экологических плакатов и т.д.

При подведении итогов акции по номинациям конкурсов региональным штабом была создана конкурсная комиссия в которую вошли представители Министерства образования и науки РС(Я), Министерства охраны природы РС(Я) и ГАУ ДО РС(Я) «Республиканский центр экологии, туризма и агротехнологического образования». Таким образом, победителями конкурса «Эколидер» регионального этапа стали 40 детей, «Экоплакат» – 5 детей, названы 3 лучших образовательных учреждения и «Лучшие кураторы акции».

На федеральном этапе конкурса «Эколидер» Якутию представили 10 учащихся, из которых: Софронова Анастасия ученица 10 класса

МОБУ «СОШ №5 им. Н.О. Кривошапкина», г. Якутск и Савченко Александр – ученик 9 класса МБОУ «Гимназия г. Алдан» стали победителями федерального этапа конкурса и получили путевки на 12 смену в МДЦ «Артек».

Поздравляя победителей и участников акции, министр охраны природы Сахамин Афанасьев выразил слова благодарности всем участникам: «Благодарю каждого школьника, педагога и всех откликнувшихся людей, принявших участие в акции «Всероссийский экологический урок «Сделаем вместе!». Работа, которую Вы провели, имеет важное значение, благодаря проведенным экоурокам, конкурсам, выставкам и другим мероприятиям, порядка 10-ти тысяч школьников, педагогов, родителей стали участниками природоохранных мероприятий, а значит, внесли вклад в дело защиты природы родной Якутии. Я уверен, полученные знания и опыт пригодятся Вам и в будущем».

Почетным гостем торжественного мероприятия стал Александр Сусоев – депутат Госсобрания (Ил Тумэн) РС(Я) ЯРО Всероссийской политической партии «Единая Россия». Александр Владимирович также подчеркнул значимость акции и призвал всех продолжать благородное дело, направленное на защиту окружающей среды.