В Минприроды Якутии чествовали героиню

Сегодня в Министерстве охраны природы РС(Я) состоялось чествование специалиста Горной инспекции охраны природы Сарданы Кривошапкиной, которая весной 2015 года спасла жизнь тонущего человека.

За смелые и решительные действия при спасении людей в экстремальных условиях Сардана указом Президента РФ награждена медалью «За спасение погибавших», и вот вчера, в День республики, в ходе торжественного заседания общественности из рук главы республики Егора Борисова она получила свою медаль.

Напомним, вечером 31 мая 2015 года Сардана во дворе своего дома выгуливала собаку. Недалеко от ее дома находится дамба реки Матта. Внезапно она услышала крики со стороны дамбы и направилась в ту сторону. Там она увидела тонущего человека и прыгнула за ним в воду. Это был пожилой человек, он уже был без сил, и едва мог двигаться. Вытащив его на берег, Сардана подняв на спину, потащила к себе домой и вызвала скорую.

Министр охраны природы Сахамин Афанасьев поздравил Сардану Юрьевну с высокой наградой и поблагодарил за проявленное мужество.

«Сардана действительно совершила героический подвиг. Она не побоялась в одиночку броситься на помощь и спасти жизнь человека. В Министерстве охраны природы РС(Я), где большую часть сотрудников составляют мужчины, хрупкая девушка показала пример настоящего мужества и отваги. Я рад, что в нашем коллективе трудятся такие люди», — отметил министр.