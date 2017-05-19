В Минобрнауки Якутии состоялось чествование пионерского и детского движения

В Министерстве образования и науки Якутии, 18 мая, в преддверии Дня пионерии состоялась встреча заместителя министра Эдуарда Кондратьева с ветеранами пионерского и детского движения, посвященная 95-летию Пионерской организации.

Эдуард Кондратьев, замминистра образования и науки, обращаясь к ветеранам, отметил личный неоценимый вклад каждого в становление и развитие детского движения в Якутии и ознакомил с имеющимися на сегодняшний день задачами и перспективными планами работы.

Эдуард Владимирович также отметил, что основным местом базирования пионерской дружины в прошлом и детской организации сегодня является – школа. «И вчера, и сегодня пионерия, детское движение – неотъемлемая часть воспитательной системы образовательной организации», — подчеркнул замминистра.

Стоит отметить, что во исполнение послания Главы Республики Саха (Якутия) Государственному собранию (Ил Тумэн) РС(Я) в республике реализуется ряд масштабных задач по формированию социально-педагогических основ детского движения в республике и расширению условий для детских инициатив, что, в свою очередь, будет способствовать установлению еще более глубокой системы воспитания и подготовки кадров. Это и создание единого республиканского координационного центра –Республиканского ресурсного центра «Юные якутяне», ведение постоянного мониторинга деятельности детских общественных объединений в образовательных организациях, определение ответственных специалистов в Управлениях образования муниципальных районов, координирующих работу детских общественных объединений в образовательных организациях, а также ведение организациями допобразования детей в каждом районе республики координации, организационно-методической работы по развитию детского движения.

Встреча прошла в формате свободного общения, где ветераны вспомнили годы своей трудовой деятельности, коллег, обсудили развитие детского движения в образовательных организациях республики, а также делились своим опытом и видением с сотрудниками отдела воспитания, дополнительного и специального образования Министерства.

Завершая встречу, Эдуард Кондратьев поблагодарил ветеранов за содействие, заинтересованность в дальнейшем развитии детского движения в республике и вручил благодарственные письма от имени министра и памятные подарки.