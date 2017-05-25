АФИША КАРТА ЯКУТСКА 2GIS Билеты онлайн
ПОГОДА
13
Облачно
КУРС ВАЛЮТ
Курсы валют
Курс ЦБ
$  56.27
 62.92
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
25.05.2017, 15:09
Культура & Образование
В Минобрнауки Якутии чествовали сборную Якутии по WorldSkills
25.05.2017, 14:58
Республика
«Якутоптторг» построит в Черском магазин
25.05.2017, 14:35
Происшествия
Скандал
Авария оставила без света почти 100 тысяч жителей Якутии
25.05.2017, 14:31
Столица
Ограничение движения транспортных средств на улице Кулаковского
25.05.2017, 14:26
Культура & Образование
Анонс
Сегодня: «Музыкальный Якутск» о ХVIII–летней «Поющей Туймааде»
25.05.2017, 13:54
Общество
Сегодня день рождения депутата, руководителей, художницы, общественного деятеля, продюсера и поэтессы
25.05.2017, 13:06
Происшествия
Резонанс
На известного якутского активиста возбуждено уголовное дело
25.05.2017, 12:56
Финансы
Новые возможности для пенсионеров
25.05.2017, 12:30
Столица
28 мая сделай свой выбор за развитие Якутска!
25.05.2017, 12:28
Общество
«Якутскэнерго» разъясняет случаи применения повышающего коэффициента 
25.05.2017, 11:45
Республика
Чиновникам госкомАрктики показали их нового босса
25.05.2017, 10:43
Происшествия
Видео
ЧП: якутский школьник потерял сознание при исполнении хором песни
25.05.2017, 10:38
Происшествия
Резонанс
Паводок: жители 10 улусов должны готовиться к худшему
25.05.2017, 10:29
Республика
Паромы начали курсировать по маршруту Якутск-Нижний Бестях
25.05.2017, 10:13
Общество
Правительство Якутии организует для Михаила Николаева шикарный юбилей
25.05.2017, 10:08
Республика
В Якутии главу муниципалитета признали виновным
25.05.2017, 10:04
Происшествия
В Нерюнгри оштрафованы строительные фирмы
25.05.2017, 9:35
Желток
Фотофакт
Внучка Егора Борисова закончила школу!
25.05.2017, 7:57
Происшествия
Три пожара в Якутске и один в Таттинском районе за сутки
25.05.2017, 7:50
Общество
Вознесение Господне 25 мая 2017: история, запреты, приметы, традиции
25.05.2017, 0:59
Политика
Сформирована делегация Якутии на ХVII съезд КПРФ
25.05.2017, 0:46
Желток
Фотофакт
Отгремел «Мисс Светский 2017» 
25.05.2017, 0:46
Культура & Образование
Фотофакт
Эксклюзив
Художники Якутии продолжают творческий обычай
25.05.2017, 0:38
Культура & Образование
Артур Семёнов: Зрители в Стамбуле — самые лучшие в мире!
24.05.2017, 21:31
Происшествия
Паводковая ситуация в Якутии
24.05.2017, 21:24
Желток
Фотофакт
Якутское постпредство в Москве помогло выбрать секси
24.05.2017, 20:47
Происшествия
Скандал
В Якутии совершенно дерзкое изнасилование
24.05.2017, 18:18
Культура & Образование
Позитив
Ребята из Нерюнгри лучше всех знают суть гимна РФ
24.05.2017, 17:33
Общество
Юные горожане познакомились с работой кинологов
24.05.2017, 17:00
Культура & Образование
Выпускникам рассказали об опасности нелегальной занятости
24.05.2017, 16:38
Столица
Как идет строительство социальных объектов ГЧП? Фоторепортаж с места событий
24.05.2017, 16:10
Политика
Партия на основных выборах поддержит победителей предварительного голосования
24.05.2017, 16:01
Происшествия
Росгвардия: за сутки дежурства раскрыты два похищения
24.05.2017, 15:51
Культура & Образование
Работы воспитанников и педагога Центра вновь отмечены в международном конкурсе
24.05.2017, 15:45
Столица
26 мая — Единый информдень на тему «Формирование комфортной городской среды»
24.05.2017, 15:35
Столица
Депутаты гордумы познакомились с новыми резидентами Технопарка Якутии
24.05.2017, 15:24
Культура & Образование
Министр-куратор посетил центр «Сосновый бор»
24.05.2017, 15:15
Происшествия
Резонанс
В Якутске задержаны подозреваемые в убийстве таксиста
24.05.2017, 15:10
Республика
В Якутске проходит I конференция кадровиков
24.05.2017, 14:38
Столица
Об ограничении движения маршрутного автобуса №15
24.05.2017, 14:36
Красота & Здоровье
Как записаться к врачу по интернету?
24.05.2017, 14:35
Культура & Образование
Бременские музыканты на сцене ТЮЗа: добро, легкость и позитив!
24.05.2017, 13:23
Культура & Образование
В СВФУ изобретен экстракт, повышающий устойчивость к пагубному воздействию окружающей среды
24.05.2017, 13:23
Столица
Фотофакт
Открытие мемориальной доски почетному гражданину Якутска
24.05.2017, 12:41
Республика
Егор Борисов посетил Центр кластерного развития «Якутия»
24.05.2017, 12:19
Культура & Образование
Владимир Егоров отметил участников JuniorSkills и «Архимед»
24.05.2017, 11:50
Общество
Анонс
Ко Дню предпринимательства: «Бизнес-наставничество в Якутии» и «День обратной связи»
24.05.2017, 11:39
Политика
Резонанс
Глава Якутии знает куда потратить деньги от продажи акций АЛРОСА-Нюрба
24.05.2017, 11:35
Культура & Образование
Что ждет участников конкурса «Я-инженер» в «Сосновом бору»?
24.05.2017, 11:29
Спорт
Очередная яркая победа якутянки в Адыгеи!
24.05.2017, 11:21
Происшествия
Фотофакт
Скандал
В Якутии подростки нюхали бензин и устроили взрыв?
24.05.2017, 10:59
Происшествия
Ледоход: в селе Березовка остаются подтопленными дома
24.05.2017, 10:31
Происшествия
Резонанс
Ледоход: жители 7 улусов Якутии должны готовиться к кризису
24.05.2017, 10:23
Общество
Энергосбыт напоминает о сроках передачи показаний счетчиков
24.05.2017, 10:07
Общество
В спартакиаде ЖДЯ лидирует команда «Инженерный корпус»
24.05.2017, 10:04
Финансы
Россельхозбанк запустил сервис Android Pay с Mastercard
24.05.2017, 9:57
Столица
Отопительный сезон в Якутске завершается
24.05.2017, 9:30
Культура & Образование
Афиша
26 мая – Благотворительный концерт от студии «DOBUN»
24.05.2017, 9:23
Политика
Скандал
Постпредство потратило 13 млн. из бюджета Якутии на забор?
24.05.2017, 9:14
Республика
Резонанс
Ледоход-2017: У Зырянки уровень воды может достигнуть критической отметки
24.05.2017, 9:12
Происшествия
В Якутии сиротам дали холодные квартиры
24.05.2017, 9:09
Спорт
В Якутске прошел первый турнир  памяти В.И. Кузьмина
24.05.2017, 9:07
Столица
Объезд главы Якутска: проточность Горканала и общественные пространства
24.05.2017, 9:03
Происшествия
В Якутске из-за детей произошел крупный пожар
24.05.2017, 9:00
Культура & Образование
Ученый СВФУ получил золотую медаль международного Салона изобретений «Архимед»
24.05.2017, 9:00
Происшествия
Резонанс
Шикарный подарок Якутска признан судом незаконным
24.05.2017, 8:44
Экономика
 «Все на ярмарку! Готовимся к дачному сезону»
24.05.2017, 8:33
Республика
Пионеры Алдана: смена смене идёт!
24.05.2017, 7:31
Красота & Здоровье
При поликлиническом отделении №2 Медцентра Якутска открылся кабинет фтизиопедиатра
23.05.2017, 23:57
Культура & Образование
Якутия в финале Национального чемпионата «juniorskills»: «бронза» на вес «золота»
23.05.2017, 23:00
Культура & Образование
Студент СВФУ предложил систему для разгрузки call-центра авиакомпании S7 Airlines
23.05.2017, 22:11
Экономика
Егор Борисов поручил разработать стратегию комплексного развития арктических территорий Якутии
Архив новостей
Культура & Образование
25 мая 2017, 15:09
38

В Минобрнауки Якутии чествовали сборную Якутии по WorldSkills

Вчера, 24 мая в Минобрнауки Якутии состоялась встреча с призерами сборной команды Республики Саха (Якутия) по WorldSkills. Напомним, что якутяне на V Национальном чемпионате профессионального мастерства «Молодые профессионалы» (WorldSkillsRussia) – 2017 выиграли 5 медалей – 2 золота, 2 серебра и 1 бронзу. В командном зачете сборная Якутии заняла 10 место.

Феодосия Габышева, первый заместитель министра образования и науки Якутии, приветствуя победителей чемпионата, отметила положительную динамику развития движения в Якутии. «Отрадно, что за последние годы наша республика стабильно показывает хорошие результаты не только на полуфиналах, но и на финалах национального чемпионата. Не может не радовать и тот факт, что наши школьники – участники JuniorSkillsподтягиваются за вами, беря у вас пример».

«Если мы в 2015 году в командном зачете заняли 19 место, в прошлом году – 12, то в этом году уже попали в ТОП-10 регионов. Это показатель того, что подготовка кадров по востребованным на рынке труда профессиям проводится в нашей республике на высоком уровне. И с каждым годом мы должны улучшать показатели благодаря нашим экспертам, преподавателям и участникам. Это наша общая победа», -сказал замминистра образования и науки Андрей Попов.

Отметим, что соревнования этого года объявлены самыми масштабными в мире национальными соревнованиями профессионального мастерства по стандартам WorldSkills среди студентов средних профессиональных образовательных организаций.

Организатором соревнований выступил Союз «Агентство развития профессиональных сообществ и рабочих кадров «Молодые профессионалы (Ворлдскиллс Россия)», Администрация Краснодарского края, Агентство стратегических инициатив, Министерство образования и науки Российской Федерации, Министерство труда и социальной защиты Российской Федерации, а также фонд Олега Дерипаски «Вольное Дело».

На высоком уровне Якутию представили студентка второго курса Якутского торгово-экономического колледжа потребительской кооперации Дайаана Дьяконова (1 место в компетенции «Ресторанный сервис»), сотрудник Центра технического творчества СВФУ Андрей Тихонов (1 место в компетенции «Реверсивный инжиниринг»), студент Регионального технического колледжа Мирного Владислав Внуков (2 место в компетенции «Сварочные технологии»), студент Якутского промышленного техникума Егор Фёдоров (2 место в компетенции «Ювелирное дело») и студентка Якутского промышленного техникума Алина Григорьева (3 место в компетенции «Огранка ювелирных вставок»).

comments powered by HyperComments
Источник: Пресс-служба Минобрнауки Якутии﻿.
Если вы стали очевидцем интересного события или происшествия, присылайте фото и видео на Whatsapp +7 (999) 174-67-82
Если Вы заметили опечатку в тексте, просто выделите этот фрагмент и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редактору.
Спасибо!
Система Orphus
Теги: 
ТОП НОВОСТИ
23.05.2017, 15:29
Желток
Афанасий Максимов объявил о разводе с первой красавицей Якутии
23.05.2017, 16:00
Происшествия
Экстра
Резонанс
Официально: Сегодня ночью в Якутске убили таксиста службы Maхim
20.05.2017, 12:49
Общество
Причину смерти народного депутата Александра Романова установят в течение суток
24.05.2017, 9:00
Происшествия
Резонанс
Шикарный подарок Якутска признан судом незаконным
22.05.2017, 8:43
Политика
Министры ответят за нарушение сроков исполнения поручений Ил Дархана
24.05.2017, 20:47
Происшествия
Скандал
В Якутии совершенно дерзкое изнасилование
19.05.2017, 21:40
Общество
Некролог
Ушел из жизни народный депутат Якутии
23.05.2017, 14:49
Происшествия
Экстра
В парке Якутска двое мужчин напали с ножом на женщину
21.05.2017, 12:56
Политика
Президент НВК «Саха»: Детские издания на якутском языке нет смысла финансировать
21.05.2017, 11:18
Политика
Субботние дебаты: Детей необходимо воспитывать на страхе!
ПОСЛЕДНИЕ МАТЕРИАЛЫ
Скандал
Происшествия
25.05.2017

Авария оставила без света почти 100 тысяч жителей Якутии

Анонс
Культура & Образование
25.05.2017

Сегодня: «Музыкальный Якутск» о ХVIII–летней «Поющей Туймааде»

Фотофакт
Желток
25.05.2017

Отгремел «Мисс Светский 2017» 

Позитив
Культура & Образование
24.05.2017

Ребята из Нерюнгри лучше всех знают суть гимна РФ

Столица
24.05.2017

Об ограничении движения маршрутного автобуса №15

Фотофакт
Столица
24.05.2017

Открытие мемориальной доски почетному гражданину Якутска

Республика
24.05.2017

Егор Борисов посетил Центр кластерного развития «Якутия»

Резонанс
Политика
24.05.2017

Глава Якутии знает куда потратить деньги от продажи акций АЛРОСА-Нюрба