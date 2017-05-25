В Минобрнауки Якутии чествовали сборную Якутии по WorldSkills

Вчера, 24 мая в Минобрнауки Якутии состоялась встреча с призерами сборной команды Республики Саха (Якутия) по WorldSkills. Напомним, что якутяне на V Национальном чемпионате профессионального мастерства «Молодые профессионалы» (WorldSkillsRussia) – 2017 выиграли 5 медалей – 2 золота, 2 серебра и 1 бронзу. В командном зачете сборная Якутии заняла 10 место.

Феодосия Габышева, первый заместитель министра образования и науки Якутии, приветствуя победителей чемпионата, отметила положительную динамику развития движения в Якутии. «Отрадно, что за последние годы наша республика стабильно показывает хорошие результаты не только на полуфиналах, но и на финалах национального чемпионата. Не может не радовать и тот факт, что наши школьники – участники JuniorSkillsподтягиваются за вами, беря у вас пример».

«Если мы в 2015 году в командном зачете заняли 19 место, в прошлом году – 12, то в этом году уже попали в ТОП-10 регионов. Это показатель того, что подготовка кадров по востребованным на рынке труда профессиям проводится в нашей республике на высоком уровне. И с каждым годом мы должны улучшать показатели благодаря нашим экспертам, преподавателям и участникам. Это наша общая победа», -сказал замминистра образования и науки Андрей Попов.

Отметим, что соревнования этого года объявлены самыми масштабными в мире национальными соревнованиями профессионального мастерства по стандартам WorldSkills среди студентов средних профессиональных образовательных организаций.

Организатором соревнований выступил Союз «Агентство развития профессиональных сообществ и рабочих кадров «Молодые профессионалы (Ворлдскиллс Россия)», Администрация Краснодарского края, Агентство стратегических инициатив, Министерство образования и науки Российской Федерации, Министерство труда и социальной защиты Российской Федерации, а также фонд Олега Дерипаски «Вольное Дело».

На высоком уровне Якутию представили студентка второго курса Якутского торгово-экономического колледжа потребительской кооперации Дайаана Дьяконова (1 место в компетенции «Ресторанный сервис»), сотрудник Центра технического творчества СВФУ Андрей Тихонов (1 место в компетенции «Реверсивный инжиниринг»), студент Регионального технического колледжа Мирного Владислав Внуков (2 место в компетенции «Сварочные технологии»), студент Якутского промышленного техникума Егор Фёдоров (2 место в компетенции «Ювелирное дело») и студентка Якутского промышленного техникума Алина Григорьева (3 место в компетенции «Огранка ювелирных вставок»).