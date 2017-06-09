В Минкультуры России заинтересовались движением «Моя Якутия в 21 веке»

Заместитель министра культуры Российской Федерации Алла Манилова встретилась с депутатом Государственной Думы Галиной Данчиковой.

Встрече предшествовали обращения парламентария в федеральное министерство по актуальным для сферы культуры Якутии вопросам, которые сложно решить без поддержки федерального центра.

В частности, речь шла об укреплении на условиях софинансирования материально-технической базы учреждений культуры, строительстве нового здания Театра юного зрителя, поддержки сельских Домов культуры, организации внутреннего и въездного туризма на территории Якутии.

Говоря о строительстве Домов культуры, Алла Манилова сообщила, что разработана новая программа, предусматривающая не только строительство, но также реконструкцию и капитальный ремонт сельских Домов культуры. На 2017 год на эти цели предусмотрено 1,5 млрд рублей, которые получат десять регионов, где таких центров нет вообще.

Заместитель министра выразила готовность поддержать регионы Дальнего Востока, включая Якутию, где существует большая разбросанность и удаленность населенных пунктов от центра республики.

На 1 января 2017 года в Якутии из 536 зданий культурно-досуговых учреждений 73 требуют капитального ремонта, 36 зданий признаны аварийными.

Галина Данчикова отметила, что, благодаря Министерству культуры Российской Федерации, в Республике Саха (Якутия) в 2017 году в рамках партийного проекта «Местный Дом культуры» будет приобретено оборудование для 25 муниципальных Домов культуры. Депутат поделилась опытом Якутии по строительству Домов культуры в рамках общереспубликанского движения добрых дел «Моя Якутия в 21 веке», основным принципом которого является поддержка инициативы и активности населения в виде софинансирования из республиканского бюджета до 50%. При этом, пояснила Галина Данчикова, в стоимость не входят расходы по оснащению оборудованием.

В 2017 году в перечень вновь начинаемых объектов включено строительство 13 объектов культуры, в 2018 году запланирован ввод пяти объектов, расходы по оснащению которых составят более 10,5 млн рублей.

Аллу Манилову заинтересовал опыт строительства объектов культуры по линии движения добрых дел, Минкультуры РФ запросило полную информацию по данному вопросу. Также замминистра пообещала, что просьба республики о предоставлении средств на оснащение оборудованием, текущий и капитальный ремонт Домов культуры и приобретение специализированного автотранспорта будет поддержана.

Отдельно в ходе встречи была обсуждена тема развития предпрофессионального образования детей в области искусства. Галина Данчикова отметила, что это направление является одним из приоритетных в Республике Саха (Якутия), принята Концепция развития детских школ искусств до 2020 года, успешно реализуется проект «Музыка для всех». При этом системной проблемой остается слабая материальная база, нехватка музыкальных инструментов и учебного оборудования. Основное количество зданий в деревянном варианте, 9 школ находятся в аварийном состоянии, 55% школ требуют капитального ремонта. За последние три года на укрепление материально-технической базы детских школ искусств направлено более 15,35 млн рублей, в том числе из федерального бюджета 1,97 млн рублей. Алла Манилова отметила, что заявка республики будет рассмотрена и по возможности поддержана.

Что касается вопроса строительства нового здания ТЮЗ, замминистра сказала, что инвестиционные средства в бюджете Минкультуры России ограничены, они предусмотрены только на завершение начатых объектов. При этом Алла Манилова предложила рассмотреть другие механизмы по источникам финансирования и сообщила, что Микультуры России готово поддержать строительство одного крупного объекта в Якутии с началом строительства в 2020 году. Депутат Государственной Думы Галина Данчикова заметила, что Глава Якутии Егор Борисов намерен продвигать этот вопрос на самом высоком уровне. К вековому юбилею республики Театр юного зрителя должен распахнуть свои двери в новом здании. 100 лет Якутия отметит в 2022 году.

В ходе встречи в Минкультуры РФ положительное решение принято по вопросу организации обменных гастролей ТЮЗа Якутии и Ансамбля Бурятии. Напомним, в текущем году Театр юного зрителя Республики Саха (Якутия) отмечает свое 25-летие творческим гастрольным туром «С благодарностью Учителю…» по маршруту Улан-Удэ — Москва — Казань. В репертуаре вояжа – спектакли «Три ночи» по повести Николая Гоголя «Вий» и «Камень счастья» — по легендам народов Севера в постановке заслуженного деятеля искусств Республики Саха (Якутия), обладателя Гран-При Российской Национальной премии в области театрального искусства для детей «Арлекино» Александра Титигирова.

Еще один актуальный вопрос, рассмотренный на встрече в Москве — развитие внутреннего и въездного туризма на территории Республики Саха (Якутия).

С учетом приоритетности развития регионов Дальнего Востока, особенностей Республики Саха (Якутия) Минкультуры РФ поддержало предложение по разработке в новой федеральной целевой программе по туризму отдельного раздела по Дальневосточному федеральному округу. Алла Манилова предложила включить в состав Рабочей группы по разработке Концепции новой ФЦП под ее руководством Екатерину Кормилицыну – советника Главы РС(Я).

Для обсуждения дальнейших действий, в том числе в части внесения изменений в действующее законодательство по туризму на уровне депутата Госдумы Галины Данчиковой запланировано совещание с участием ответственных сотрудников федерального министерства. Речь, в частности, идет по принятым в первом чтении изменениям в Налоговый кодекс, касающихся поддержки организаций, осуществляющих туристко-рекреационную деятельность на территории ДВФО.

Во встрече с замминистра культуры РФ Аллой Маниловой от Якутии приняли участие вице-премьер правительства Алексей Дьячковский, советник Главы РС(Я) Екатерина Кормилицына, директор Театра юного зрителя Матрена Павлова и художественный руководитель Алексей Павлов.

От Министерства культуры РФ – директор Департамента туризма и региональной политики Ольга Ярилова, начальник отдела театрального искусства Департамента государственной поддержки искусства и народного творчества Ярослав Седов.