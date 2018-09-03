В Минэкологии Якутии рассказали, как будет оцениваться ущерб за загрязнение рек

В ходе встречи с журналистами 3 сентября министр экологии Якутии Сахамин Афанасьев сообщил, что ущерб водно-биологическим ресурсам будет оцениваться по ряду критериев. Речь идет о возможной потере нерестелищ, гибели отложенной икры, препятствии захода ценных пород рыб, ухудшению условий зимовки осетра и т.д.

«В течение 25 лет экологи и ихтиологи проводили большую работу и добились восстановления водно-биологических ресурсов в реке Вилюй. Там начали вылавливать ценные виды рыб, а сейчас они, по словам инспекторов, уходят в левые и правые притоки Вилюя. Как только река очистится, рыба начнет возвращаться в реку, однако вопрос нагула рыб — это совершенной иной и более серьезный вопрос», — подчеркнул Сахамин Афанасьев.

Как отметила руководитель республиканского центра экологического мониторинга (РИАЦЭМ) Лена Волкова, при расчете ущерба водным ресурсам (рекам) наибольшее значение будет иметь именно объем, а не сроки загрязнения.

«Если идет сброс от предприятий золотодобывающих предприятий, то там считается длительность. Чем быстрее предприятие устранило загрязнение, те меньше заплатит. В данном случае шел массированный сброс в результате прорыва дамб, поэтому оцениваться будет объем загрязненного участка и концентрация», — уточнила эколог.

Министр экологии Якутии подчеркнул, что в дальнейшем в республике должна заработать комплексная экспедиция, целью которой станет изучение гидрологических, химических и иных параметров загрязненных рек.

«По результатам исследований Минэкологии будет настаивать на том, чтобы компания АЛРОСА включила в комплексный план по охране окружающей среды мероприятия по восстановлению и снижению негативного воздействия на реку Вилюй», — подытожил министр.

В данный момент ведется административное расследование, по итогам которого будет определен ущерб, нанесенный водным и водно-биологическим ресурсам.

Напомним, в Мирнинском районе прорвало дамбы дражных полигонов компании АЛРОСА на реке Ирелях. Специалисты установили факт загрязнения рек Ирелях, Малая Ботуобия и Вилюй вследствие поступления сточных вод с места прорыва дамбы взвешенными веществами и ионами металлов.