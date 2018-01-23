В микрорайоне Кангалассы появился высокоскоростной интернет

Оптическую сеть, обеспечивающую скоростной доступ в интернет, торжественно запустили 22 января в здании Кангаласской общеобразовательной школы. Символическую кнопку нажали глава Якутска Айсен Николаев, генеральный директор индустриального парка «Кангалассы» Дмитрий Борисов и директор якутского филиала «Ростелекома» Константин Войтеховский.

Комментируя это важное для Кангалассов событие, глава города отметил, что благодаря строительству ТОСЭР «Кангалассы», территория микрорайона активно развивается и выразил уверенность, что с приходом высокоскоростного интернета это будет происходить еще быстрее.

«Когда мы объявили Кангалассы территорией опережающего социально-экономического развития, многие думали, что здесь будут реализовываться в основном проекты резидентов ТОСЭР. Мы же планируем развивать не только производство, но и инфраструктуру микрорайона в целом», — подчеркнул Айсен Николаев.

Чтобы обеспечить высокоскоскоростным интернетом Кангалассы, компания «Ростелеком» построила в микрорайоне оптическую сеть по технологии GPON, которая обеспечивает скорость интернета до 100 Мбит/с. Проект удалось реализовать в сжатые сроки — разрешение на строительство было получено 10 ноября, а уже спустя 2,5 месяца состоялся запуск сети. За это глава города отдельно поблагодарил руководство «Ростелекома».

«Подключение микрорайона Кангалассы к магистральной линии связи стало одной из важных инициатив нашей компании, которая, я уверен, поможет развитию ТОСЭР «Кангалассы» и микрорайона Кангалассы. Мы и дальше готовы работать над построением цифровой экономики, как в городе, так и в республике», — заверил директор филиала Сахателеком ПАО «Ростелеком» Константин Войтеховский.

Жители микрорайона в свою очередь поблагодарили руководство города и компании «Ростелеком», за работу, отметив, что ждали этого события много лет.