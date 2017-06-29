В международном пленэре в Якутии приняли участие жители 11 стран

Продолжается активная подготовка к предстоящему форуму учителей музыки и изобразительного искусства. В целях организованного и качественного проведения форума, педагоги музыки и изобразительного искусства в районах республики проводят различные мероприятия.

Так, по инициативе РОО «Союз педагогов музыкантов Республики Саха (Якутия)» 26 июня в г. Покровске Хангаласского улуса прошла первая репетиция сводного детского хора Хангаласского улуса с участием более 60 детей. Главным хористом выступила Пилецкая А.А., преподаватель Якутского педагогического колледжа им. С.Ф. Гоголева, заслуженный работник культуры Якутии. По словам организаторов, детям очень нравится заниматься музыкой, они с пользой и весельем провели это время. Отметим, что во время работы форума с 13 по 15 августа т.г. будет задействован сводный хор учащихся средних общеобразовательных школ и детской школы музыки из 200 детей.

В пос. Хандыга Томпонского района с 25 июня стартовали пленэры на базе Центра детского творчества. Так как желающих принять участие в пленэрах много, планируется организовать пленэры и на базе Детской школы искусств в поселке Хандыга.

На днях учитель изобразительного искусства Октемского лицея Хангаласского улуса Иванна Слепцова провела международный пленэр для участников Международной исследовательской школы из 11 стран мира, которая проходит на базе Малой академии наук РС(Я). Участники пленэра из таких стран как Сербия, Китай, Таиланд, Филиппины, Мексика, Дания, Белоруссия, Казахстан, Словения и др. были восхищены красотой Якутии, многообразием цветов и красотой их контраста. Все участники были очень благодарны Иванне Ивановне за её удивительный мастер-класс и профессионализм. Участники международной исследовательской школы оценили авторскую модель и подход к организации пленэров Иванны Слепцовой.

Также пленэры проходят и в Вилюйском улусе на базе Мастахской средней общеобразовательной школы и в Абыйском улусе на базе Майорской средней школы с. Куберганя работает детский лагерь «Веселая акварелька».

Оргкомитетом форума учителей музыки и ИЗО создан аккаунт в соцсети Instagram https://www.instagram.com/forum_izo_muzyka/ Подписавшись на данный аккаунт, можно прочитать самые свежие новости, задать вопросы в direct, внести предложения и пожелания, также ознакомиться о ходе проведения форума.

Также сообщаем, что работают сайты форума http://www.weallpaint.ru/ и http://muzforall.ru/, где постоянно размещаются последние новости и содержательные материалы о проектах «Музыка для всех» и «Рисуем все».

Напоминаем, что впервые в истории образования республики пройдет форум учителей музыки и изобразительного искусства с 13 по 15 августа 2017 г.