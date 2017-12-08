В Мегино-Кангаласском улусе грузовик сбил электроопору

Одной из распространенных причин технологических нарушений с последующим ограничением электроснабжения потребителей Центральных электрических сетей (филиала ПАО «Якутскэнерго» Группы «РусГидро») является вмешательство посторонних лиц, в частности, водителей, не справившихся с управлением автотранспортных средств.

Очередной случай произошел в поселке Нижний Бестях Мегино-Кангаласского улуса 26 ноября. Водитель большегрузного транспорта, не справившись с управлением, сбил опору №86 Л-Тусум, запитанной с подстанции 35/6 кВ «Нижний Бестях».

В результате дорожно-транспортного происшествия без света оказались две котельные, три АЗС, детский сад и 2300 потребителей поселка Нижний Бестях. Энергетики в кратчайшие сроки устранили повреждение и запитали потребителей по временной схеме. Полностью ремонтные работы были завершены 28 ноября в 13:57.

По данному факту персоналом Майинского РЭС Центральных электрических сетей было подано заявление в Отделение ГИБДД ОМВД России по Мегино-Кангаласскому району. Виновник ДТП установлен.

Энергетики в очередной раз напоминают владельцам автотранспорта, что в охранных зонах запрещается осуществлять любые маневренные действия, которые могут нарушить безопасную работу объектов электросетевого хозяйства, в том числе привести к их повреждению или уничтожению, и (или) повлечь причинение вреда жизни, здоровью граждан и имуществу физических или юридических лиц, а также повлечь нанесение экологического ущерба и стать причиной пожаров.

Помните, любые противоправные действия, осуществляемые на территории охранной зоны, влекут за собой не только административную, но и уголовную ответственность.