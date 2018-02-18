В Якутии в результате ДТП пострадала 5-летняя девочка

17 февраля около 3 часов дня в дежурную часть ОМВД России по Мегино-Кангаласскому району поступило телефонное сообщение о том, что на перекрестке ул. Ленина и Пристанская посёлка Нижний Бестяхе произошло столкновение двух транспортных средств.

В ходе проверки информации было установлено, водитель грузового автомобиля HYUNDAI E, двигаясь по маршруту г. Якутск — п. Нижний-Бестях , при повороте налево совершил столкновение с автомобилем SUZUKI SX4. В результате ДТП различные ушибы получила 5-летняя пассажирка Сузуки, которая в момент ДТП была пристёгнута при помощи адаптера.

Автомобилисты были трезвы. Возбуждено проведение административного расследования.

Госавтоинспекция настоятельно рекомендует всем автомобилистам соблюдать безопасный скоростной режим, который позволит в случае необходимости вовремя остановить транспортное средство. Помните, что в условиях гололеда тормозной путь автомобиля увеличивается в несколько раз!