В Мегино – Кангаласском районе в результате ДТП погибли два человека

В последние дни в ряде районов установилась аномально холодная погода, в некоторых районах столбики термометров достигли 60 градусов мороза, что усугубляет движение на дорогах, в частности на загородных трассах. В Мегино – Кангаласском районе сегодня утром в результате ДТП погибли два человека.

В половине 10 часов утра на 26 км. федеральной автомобильной дороги «Колыма» произошло столкновение двух транспортных средств. Установлено, что водитель автомобиля «Хонда НR-V», следуя из Чурапчинского района, не выдержал безопасную дистанцию до впереди следовавшего грузового автомобиля «КАМАЗ» и совершил с ним столкновение. После ДТП иномарка опрокинулась в кювет.

В результате автоаварии двое мужчин от полученных травм погибли на месте, водитель и два пассажира попутным транспортом доставлены в медицинское учреждение.

По предварительным данным установлено, что пассажиры следовали на автомобиле, заказ его через приложение «Индрайвер», водитель которого, как позже выяснили инспектора ДПС, получил права 2 месяца тому назад.

В настоящее время на месте ДТП работает следственно – оперативная группа. Однако, уже очевидно, что причиной трагедии явилось несоблюдение водителем автомобиля «Хонда» безопасной скорости и дистанции в сложных метеорологических условиях.

Госавтоинспекция настоятельно рекомендует всем автомобилистам соблюдать безопасный скоростной режим и дистанцию между транспортными средствами в условиях недостаточной видимости, снежной пыли на трассах, загазованности от выхлопных газов транспортных средств, а так же зимней скользкости. По возможности, не предпринимайте дальних поездок в эти дни. При таких выездах существует большой риск попасть в сложную ситуацию на дороге.