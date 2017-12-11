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В Мегино-Кангаласском районе прошли военно-спортивные игры

8 декабря 2017 года в Мегино-Кангаласском районе прошли традиционные военно-спортивные игры, приуроченные ко Дню героев Отечества и Дню рождения Героя Советского Союза Федора Кузьмича Попова. Мероприятие проводится ежегодно в целях гражданско-патриотического воспитания детей и молодежи и увековечивания памяти прославленного земляка.

Федор Попов — первый из якутов Герой Советского Союза, участник Великой Отечественной войны, стрелок 467-го стрелкового полка 81-й стрелковой дивизии 61-й армии Центрального фронта. Федор Кузьмич Попов родился 8 декабря 1921 года в Батаринском наслеге Мегино — Кангаласского улуса в семье крестьянина. Работал бригадиром в колхозе. В 1942 году был призван в Красную Армию, в том же году направлен на фронт. 1 октября 1943 года Ф.К. Попов одним из первых в полку в составе отделения переправился через реку Днепр у деревни Глушец. Своими смелыми действиями способствовал преодолению реки другими стрелковыми подразделениями полка. В рукопашной схватке в траншее врага уничтожил до 50 солдат и офицеров противника и удерживал плацдарм до переправы основных сил. Был ранен в бою 11 октября 1943 года, от полученных ран скончался 13 октября. Указом Президиума Верховного Совета СССР от 15 января 1944 года Ф.К. Попову посмертно первому из якутов присвоено звание Героя Советского Союза.

В рамках мероприятия помимо основных соревнований состоялись встречи   с Героями нашего времени — ветеранами боевых действий и Аммосовой Харысханой, ученицей 5 класса опорной школы Российского движения школьников — Майинской СОШ им. В.П. Ларионова, получившей в ноябре этого года медаль «За мужество при спасении утопающего».

Самым волнующим моментом мероприятия стало торжественное вступление в ряды всероссийского военно-патриотического общественного движения «Юнармия» пятиклассников школы. Новоиспеченные юнармейцы произнесли клятву и поклялись быть верными Отечеству и всему юнармейскому движению, защищать слабых, стремиться к победам в учебе и спорте, с честью и гордостью нести высокое звание юнармейца. В завершении церемонии каждый юнармеец получил значок с эмблемой организации и юнармейский берет.

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Источник: РРЦ «Юные якутяне»
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