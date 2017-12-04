В Мегино – Кангаласском районе из-за сильного тумана столкнулись три автомобиля: пострадали 5 человек

3 декабря около 15 часов на 117-м километре ФАД «Колыма» водитель 1970 г.р., управляя автомобилем УАЗ-220695-04, следуя из с. Майя в с. Ытык-Кюель Таттинского района, не выполнил требование ПДД о соблюдении дистанции, в результате чего совершил столкновение с автомашиной Hino Ranger. В этот же момент, в «УАЗ» врезалась следовавшая за ним автомашина Toyota Ipsum.

В результате ДТП пассажиры российского внедорожника получили телесные повреждения: пострадали 5 человек, трое из которых дети в возрасте от 5 до 15 лет. Никто из пассажиров в момент аварии не был пристегнут ремнями безопасности, при перевозке несовершеннолетних до 7 лет не использовались удерживающие устройства. Женщина – пассажир, вылетевшая с двумя детьми 5 и 9 лет во время опрокидывания из салона отечественного автомобиля, только по счастливой случайности остались живы.

Со слов водителя «УАЗ», во время движения он неожиданно сквозь туман заметил перед собой красный цвет габаритных огней и вывернул руль влево. Однако, успев задеть по касательной грузовик, «санитарка» съехала с дороги и, перевернувшись три раза, опрокинулась на бок. В тот день температура воздуха в Мегино – Кангаласском районе достигла -47 градусов мороза, отмечался сильный туман.

Все водители в момент автоаварии были трезвы. По факту дорожного происшествия возбуждено административное расследование.

Госавтоинспекция настоятельно рекомендует якутянам воздержаться от дальних поездок в экстремальных погодных условиях. Если же вы все-таки решили поехать, то позаботьтесь о безопасности на дороге — пристегните ремни! Особое внимание стоит уделять детям – пассажирам, жизни которых на 100% зависят от взрослых – дисциплины водителей на дороге и заботы родителей во время движения. Дети до 7 лет должны быть пристегнуты при помощи детских удерживающих устройств, соответствующих росту и весу ребенка.