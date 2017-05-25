В Мегино-Кангалассе разобьют сквер памяти депутата Александра Романова

Председатель Государственного Собрания (Ил Тумэн) Республики Саха (Якутия) Александр ЖИРКОВ в рамках рабочего визита 23 мая 2017 года ознакомился с ходом строительства объектов в Мегино-Кангаласском улусе и осмотрел местность, где планируется возведение сквера имени народного депутата Александра РОМАНОВА.

Спикер Ил Тумэна в рабочем порядке побывал в трех наслегах и поселке Нижний Бестях. В сопровождении главы улуса Николая СТАРОСТИНА, первого вице-спикера Анатолия ДОБРЯНЦЕВА Александр Жирков в первую очередь осмотрел местность для строительства сквера имени народного депутата, почетного гражданина Мегино-Кангаласского улуса Александра Романова. Будущий сквер, возможно, будет расположен у окраины поселка на возвышенности берега реки Лена. На данной местности земельные участки выданы многодетным семьям и в перспективе развития планируется открытие нового квартала из 56 частных домов.

Александр Жирков отметил, что сквер должен быть размещен на просторном месте там, где вблизи не будут расположены улица и дома. Также, спикер Ил Тумэна выразил свое желание соорудить сквер на выезде с главной трассы, для того, чтобы людям был заметен памятник выдающемуся человеку. Далее Александр Николаевич осмотрел еще один возможный участок для возведения сквера уже в центре поселка. На первый взгляд участок на правом краю федеральной трассы между многоквартирным жилым домом и зданием АКБ «Алмазэргиэнбанк» подходит, если произвести работы по обсыпке и переносу столбов электрической и телефонной линий. Спикер Ил Тумэна поручил главе улуса в любом случае завершить в этом году строительство сквера и в 2018 году поставить стеллу на выезде с трассы.

Следующим пунктом прибытия стал Доллунский наслег, где будет возводиться коровник сельскохозяйственного производственного кооператива «Тумул». В комплексе на сегодня работает один новый коровник для 120-ти крупнорогатого скота и прежний, в котором размещены еще 120 дойных коров. В настоящее время поголовье составляет более 600 КРС, из которых 240 дойных коров, около 180 телят и других.

Директор СХПК «Тумул» Таисия ДЕСЯТКИНА пояснила, что завершение строительства нового коровника планируется к середине сентября, чтобы успеть перевести 120 голов дойных коров из старого хлева. В лучшем случае дойные коровы будут обеспечены новым теплым помещением, а в старом деревянном хлеве будут содержаться телята. Помимо этих есть еще один коровник, который собираются передать в пользование населения села Тумул.

«Строительство коровника планируем завершить ближе к зимовке и уже к 15 сентября ввести в работу. В конце этого месяца, как только переправа откроется, дочерняя компания предприятия ООО «Адгезия» должна начать работу по обсыпке песка на участке. Мы, в свою очередь, уже с завтрашнего дня, должны проложить срубы под обсыпку. По планировке после обсыпки сооружаем бетонный оклад и начинаем строительство железным каркасом. Действующий коровник построен таким же способом, как и новый объект», – рассказала Таисия Десяткина.

Далее визит продолжился посещением строящегося многофункционального культурного центра села Тумул. На сегодняшний день короб здания сооружен, объект состоит из нескольких отдельных залов. По проекту один зал предназначен для хореографических занятий, другое помещение — для отделения почтамта, библиотеки с читальным залом. В большом зале площадью 80 квадратных метров будет актовый зал вместимостью более 200 человек с отдельно отведенным местом для сцены.

По словам главы наслега Иннокентия ПТИЦЫНА, софинансирование предусмотрено из местного бюджета, бюджета улуса, республиканской программы «Моя Якутия в XXI веке» и ввод объекта планируется на 27 сентября этого года. Александр Жирков отметил, что есть угрозы задержки сдачи объекта и поручил завершить работу раньше намеченного срока на несколько дней.

В селе Тюнгюлю спикер Ил Тумэна посетил убойный пункт СХПК «Хоту», который является одним из трех аналогичных пунктов в Мегино-Кангаласском улусе и осуществляет свою деятельность уже второй год.

По сравнению с прошлым визитом спикера цех по убою скота активно функционирует и значительно развивается. В нем трудятся 6 постоянных работников и в сезон массового убоя скота привлекается местное население. Работники ознакомили спикера с ходом процесса производства полуфабрикатов. Директор убойного пункта СХПК «Хоту» Иван МАКСИМОВ поблагодарил председателя Ил Тумэна Александра Жиркова за оказанную поддержку в решении финансовых проблем.

«Строительство началось осенью 2015 года и в марте 2016 года открылись. Финансирование осуществляется напрямую, начали выдавать субсидию на изготовление полуфабрикатов. Надеемся, что еще много людей будут обращаться и будем работать в полную силу», — отметила старший технолог пункта.

Далее в селе Тюнгюлю Александр Жирков ознакомился с ходом строительства детского сада на 140 мест. На объекте ведется активная работа по возведению короба здания, основные материалы для этого завезены. На данный момент строители ожидают финансирование для приобретения необходимых материалов для отделки. На сегодня ключевым является вопрос строительства котельной, который пока остается открытым. В ходе беседы Александр Николаевич поручил организовать рабочую встречу со всеми ответственными лицами по строительству объекта и назначил дату 29 мая этого года.

Следующий наслег – Мегинский, где в селе Балыктах решается вопрос строительства нового здания средней общеобразовательной школы. Александр Жирков встретился с главой наслега Александром КУПРИЯНОВЫМ, начальником управления образования Мегино-Кангаласского улуса Ириной ЧЕРКАШИНОЙ и осмотрел планируемое место строительства новой школы. Выбранный участок находится напротив здания администрации села на берегу озера и соответствует для расположения здания школы с отдельно отведенным местом для игровой и спортивной площадки.

Завершающим этапом рабочего визита спикера Ил Тумэна в Мегино-Кангаласский улус стало посещение средней школы Мегюрюнского наслега. Александр Жирков посетил бюст Почетного гражданина Мегино-Кангаласского улуса Егора Дмитриевича КЫЧКИНА, в честь которого названа школа наслега, встретился с родителями учеников. Спикер Ил Тумэна ознакомил участников встречи с целью рабочей поездки и ответил на интересующие их вопросы, в частности, об оказании поддержки в строительстве летних домов для местного лагеря учащихся, назначении пенсии по выслуге лет и других. В ходе беседы с представителями образовательного учреждения Александр Жирков поднял вопрос о том, чтобы начать активную работу по включению школы в перечень малокомплектных школ республики. Также порекомендовал директору Антонине НАХОДКИНОЙ изучить проекты действующих агрошкол республики и разработать свой уникальный проект.