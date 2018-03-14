В математическом празднике приняли участие более полутора тысяч школьников

В воскресенье, 11 марта 2018 года, прошел VII Математический праздник для учащихся 6 классов – в НПСОШ №2 (директор Семенов А.К..), для учащихся 7 классов – в СОШ №26 г. Якутска (директор Ноева Л.Н.). Кроме этого математический праздник прошел еще на двух площадках – г.Нерюнгри (СОШ №18, директор Тутова Л.Н.) и с.Ытык-Кюель Таттинского улуса (ЫКСОШ №1, директор Мосоркина А.В.).

Для организации мероприятия приехали Зарубин Д.Ю., представитель Московского центра непрерывного математического образования и Центра педагогического Мастерства, координатор Всероссийской олимпиады «Турнир им. М.В.Ломоносова», а также Ярмизина Е.И., представитель Всероссийского портала olimpiada.ru .

На Математическом празднике в республике приняли участие 1557 обучающихся школ республики, из них 563 шестиклассников, 494 семиклассников из г.Якутска, п. Жатай, Амгинского, Вилюйского, Горного, Мегино-Кангаласского, Момского, Намского, Нюрбинского, Оленекского, Таттинского, Усть-Алданского, Хангаласского, Чурапчинского улусов, на площадках в г.Нерюнгри – 380 и с.Ытык-Кюель – 120 школьников.

Главными организаторами праздника были Московский центр непрерывного математического образования (МЦНМО, директор Ященко И.В.), Институт развития образования и повышения квалификации Министерства образования и науки РС(Я) (директор Алексеева Г.И.). Проект поддержан Министерством образования и науки РС(Я).

До обеда учащиеся решали олимпиадные задачи, составленные преподавателями из Москвы. После окончания первой части тьюторы провели участников в составе команд по различным интересным станциям: «В гостях у физики», «Математическая азбука», «Перезагрузка», «Занимательные головоломки», «В мире музыки», «Математика в русском языке», «Математические ребусы», «В мире профессий», «Великолепная восьмерка», «Театральная», «Английский для всех», «Экспериментальная математика», «Скалодром», «Танцевальная», «Музыкальная», «Чиряевские головоломки», «Сколько?», «Национальные настольные игры», «Пресс-центр», «СМИ», «КВАНТОРИУМ».

Параллельно с играми по станциям для участников олимпиады был проведен разбор олимпиадных заданий.

Для родителей и учителей работал лекторий, на котором выступили Семенов Ю.И., заместитель директора Института развития образования и повышения квалификации, Черосов М.М., д.б.н., зав. лабораторией Института биологических проблем криолитозоны СО РАН, профессор СВФУ, исполнительный секретарь Совета программы для молодежи и школьников «Шаг в будущее» РФ по РС(Я), председатель Наблюдательного Совета Малой Академии наук РС (Я), председатель Общественного Совета при Министерстве образования и науки РС (Я) , Федотова М.Е., к.п.н, директор СУНЦ СВФУ, Турантаева Н.В., зам.директора СУНЦ СВФУ, Васильева В.А., заместитель директора Дворца детского творчества, заместитель директора «Кванториум» ДДТ, Докторова У.И., методист управления образованием г.Якутска.

Наилучший результат среди учащихся на олимпиаде Математического праздника показали Елисеев Данил (6 класс, СОШ №17), Матвеева Елизавета (6 класс, ФТЛ), Васильев Дмитрий (7 класс, ФТЛ), Власов Я.Н. (7 класс, РЛИ). Также дипломами, похвальными грамотами были награждены Аргунов Валерий (Тюнгюлюнская СОШ), Колесов Тамерлан (7 класс, НПСОШ №2), Данилова Сардаана (Нюрбинский технический лицей), Павлова Виктория (Намская улусная гимназия), Герлинская Наталья (Мохсоголлохская СОШ), Нестеров Борис (СОШ №12 г.Якутска), Едисеев Олег (Якутский городской лицей), Миндаев Дамир (6 класс, Мюрюнская юношеская гимназия), Сутаков Алексей (Амгинский СОШ №2), Варламов Данил (Бердигестяхская гимназия), Никитин Айаал (СОШ №17 г.Якутска), Лобашева Марина (Вилюйская гимназия) и многие-многие другие.

Большую помощь в организации праздника оказали Петрова С.А., Шарина А.П., Неустроева Д.А. (НПСОШ №2), Аммосова Л.М., Иванова М.М., Слепцова Э.Н., Иванова В.В., Скрябина Г.А. (СОШ №26), Огнева О.В., Петренко И.А. (СОШ №18 г.Нерюнгри), Постникова М.С., Андросова Л.И. (Таттинский лицей), Ефремова Л.И. (ФТЛ), Кысылбаиков И.Г. (РЛИ), Николаева Н.В., Ефремов В.П., Попова А.М., Марков В.Г. (ИМИ СВФУ), Климентова Г.Д. (ЯКИТ), Докторова У.И. (УО г.Якутска), Васильева В.А. («Кванториум» ДДТ), Алексеев И.П. (ЯГНГ), а также школьники, студенты, преподаватели ИМИ СВФУ и Якутского Колледжа Инновационных Технологий, студенты Якутского педагогического колледжа №1, учителя республики, родители, специалисты по дополнительному образованию.

На Математическом празднике ни один талантливый и одаренный ученик не остался без внимания!