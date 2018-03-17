В Мархе сгорел частный гараж

Информация о техногенных пожарах, произошедших на территории Республики Саха (Якутия):

16 марта 2018 г. в 02.53 на пульт «01» поступило сообщение о том, что горит частный гараж на улице Кирпичная в мкр. Марха г. Якутска. К моменту прибытия первого пожарно-спасательного подразделения через семь минут горел гараж по всей площади. В результате пожара огнем повреждены частный гараж и автомобиль по всей площади. Общая площадь составила 44 кв.м. Причина предположительно несоблюдение правил пожарной безопасности при эксплуатации печи. Виновник и ущерб устанавливается.

Главное управление МЧС России по Республике Саха (Якутия) напоминает: соблюдайте правила пожарной безопасности! Не допускайте неосторожного обращения с огнем, детской шалости с огнем, будьте внимательны при использовании электроприборов и электрообогревателей, следите за состоянием электропроводки в ваших домах, квартирах и автомашинах! Не оставляйте детей без присмотра! Соблюдайте правила безопасности при использовании печи, следите за состоянием дымоходов!