В Мархе произойдет историческое событие:

В Мархе появится центральное водоснабжение.

Впервые в истории микрорайона в Мархе запустят центральное водоснабжение. Первые дома планируют подключить до 14 марта. Об этом сообщил глава города Айсен Николаев в ходе еженедельного объезда города и пригородов 3 марта.

«Это историческое событие для Мархи. Мы долго шли к этому, наконец, такая возможность появилась. Первые три дома по улице Заводской мы подключим к системе холодного водоснабжения уже в марте», — прокомментировал новость Айсен Николаев, добавив, что до конца года планируется подключить еще как минимум 10 домов.

Отметим, что до этого момента центральное водоснабжение в микрорайоне полностью отсутствовало, чтобы пополнить запасы воды, жителям приходилось пользоваться услугами водовозок. Как пояснил начальник МКУ «Жилкомсервис» Андрей Лебедев, центральное водоснабжение в Мархе стало возможным, благодаря прокладке нового водовода в район Кирзавода.

В ходе объезда глава города проверил санитарное состояние Автодорожного, Сайсарского округов и микрорайона Марха. По итогам инспекции Айсен Николаев не высказал нареканий в адрес коммунальных служб города, отметив их слаженную работу.