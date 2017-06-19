В Мархе открылась ярмарка сельскохтоваров

Лето в нашем микрорайоне началось еще с одного яркого события. 17 июня в Мархе торжественно открылась ярмарка сельскохозяйственных товаров «Мархинка».

По инициативе руководителя администрации микрорайона Марха Михаила ЮМАЕВА и предпринимателей, при поддержке МУП «Горснаб», по улице Советская, 5, были построены торговые ряди для открытой торговли сельскохозяйственными товарами. Открытие началось с поздравительных концертных номеров, в которых выступали вокальные и танцевальные коллективы КСЦ «Чэчир». На традиционном перерезании красной ленточки приняли участие начальник Управления сельского хозяйства Окружной администрации города Якутска Николай АФАНАСЬЕВв, генеральный директор МУП «Горснаб» Георгий ГАВРИЛЬЕВ, начальник администрации мкр. Марха Михаил Юмаев.

— Любой желающий гражданин, который занимается сельским хозяйством и производит свою продукцию, может заключить договор на продажу своего товара. Они могут на прямую обратится по адресу: г. Якутск, ул. Шавкунова, 103/1, офис МУП «Горснаб» или же могут получить информацию у дежурных охранников ярмарки «Мархинка», — отметил Георгий Гаврильев.

После открытия по инициативе фермеров была разыграна бесплатная лотерея. Были разыграны: козленок, кролики, петухи, цыплята, гусята, цветочная и овощная рассада, комнатные цветы, комбикорм и т.д. Хозяйкой главного приза, козленка, стала многодетная семья, жительница микрорайона Тамара ЕГОРОВА.

Жителям и гостям микрорайона очень понравилось, то что рядом открылась ярмарка. На этой ярмарке можно купить домашних животных и продукции местных производителей. Теперь у населения появилась возможность без посредников выйти с торговлей своей продукции или же приобрести все необходимые товары.

Желаем нашим фермерам и предпринимателям дальнейших успехов в развитии их деятельности в сфере сельскохозяйственных услуг.