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Красота & Здоровье
3 июля 2017, 15:16
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В магазине “Камелек” прошел мастер класс по food-фото

Ежедневно миллионы владельцев смартфонов во всем мире превращаются в food-фотографов. Как оказывается, это целый мир, в котором каждый изгиб салфетки и листик петрушки играют важную роль.

Нужно понимать, что еда сама по себе аппетита не вызывает. Одной из главных задач в food-фотографа является не только снять бургер с нормальным светом и композицией, но и заставить зрителя захотеть съесть этот бургер, то есть правильно его подать.

30 июня в салоне компании «Камелек» прошел первый мастер класс Любови Ивановой по food-фотографированию. Любовь рассказала о теории получения красивого кадра, о настройках фотоаппарата, а также поделилась секретами построения и съемки композиции.

Мастер класс завершился в формате непринужденного общения за чашкой чая. Все участники получили знания начиная с освещения и композиции и заканчивая стилизацией и самой съемкой, а еще компания «Камелек» каждому участнику подарила дисконтные карты.

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