В магазинах Нюрбы незаконно повышали цены на продукты

Прокуратура Нюрбинского района провела проверку соблюдения в г.Нюрба законодательства о ценообразовании.

Установлено, что в магазинах г.Нюрба «Татыйыына», «Для дома», «Манчаары», «Байдам», «Олесия» завышены торговые надбавки до 22 % на такие социально значимые продукты питания, как молоко, крупа гречневая, чай, яйцо и пр.

По результатам проверки прокуратура возбудила в отношении индивидуальных предпринимателей, владельцев указанных выше магазинов, дела об административных правонарушениях, предусмотренных ч.1 ст.14.6 КоАП РФ (нарушение порядка ценообразования).

По результатам их рассмотрения виновные лица привлечены мировым судом к административной ответственности в виде штрафов и предупреждений.

Цены на продукты питания приведены в соответствие.