В Магане уже отметили Новый год

8 декабря на привокзальной площади аэропорта Маган под руководством начальника Управления администрации села Михаила Юмаева совместно с Домом культуры «Ритм» проведено праздничное мероприятие – зажжение Новогодней елки по программе «Пять шагов к Новому году».

В мероприятии приняли участие более 250 человек. Несмотря на сильный мороз пришли те, кто любит сказку, кто верит в новогодние чудеса. В ходе новогоднего представления Михаил Михайлович выступил с приветственным словом, поздравлениями и пожеланиями хорошего настроения.

И стар, и млад – все были рады, водили хоровод у елки со сказочными персонажами, Дедом Морозом и Снегурочкой. Был также благородный Чысхаан – Властелин холода, одетый в синюю шубу и шапку с высокими рогами, символизирующего Быка-Зимы со своей племянницей.

В конце праздничного мероприятия дети получили сладкие подарки от Деда Мороза и Снегурочки, никто не был обделен вниманием. Все ушли домой с хорошим настроением.

Управление администрации села Маган благодарит всех тех, кто пришел на праздничное мероприятие, не остался равнодушным!