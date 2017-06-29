В Магане установлен памятник самолету ЯК-12М

В юбилейный год для авиакомпании «Полярные авиалинии» на территории Маганского производственного комплекса установлен памятник самолету ЯК-12 М.

Списанное воздушное судно было восстановлено по инициативе молодых авиатехников авиапредприятия Вячеслава Максимова, Дмитрия Сергеева и сварщиков Николая Иванова, Станислава Колодезникова. На протяжении года под руководством директора производственного комплекса Юрия Мухаметова они отреставрировали самолет, придав воздушному судну первозданный вид. Сейчас самолет-памятник расположен на территории АК «Полярные авиалинии» рядом с аэропортом «Маган».

Из истории

Созданный в 1947 году самолет ЯК-12М имел закрытую комфортабельную кабину с хорошим обзором. Патрулирование лесов, санзадания, охота на волков, перевозка пассажиров, почты и грузов, вот далеко не полный перечень работ, которые успешно выполнялись на этих экономичных и неприхотливых машинах.

Появившиеся в сентябре 1954 года самолеты ЯК-12 успешно летали в Якутии до средины 70-х годов. Нового самолета такого же качества авиационная промышленность не предложила.

В 1947 году в ОКБ А.М. Яковлева был создан подкосный моноплан ЯК-12, оснащенный двигателем АИ-14Р. Самолет управлялся одним пилотом и мог перевозить трех пассажиров на расстояние 700-1000 км со скоростью 200км/час. Машина имела закрытую комфортабельную кабину с хорошим обзором. Выпускалась она в нескольких вариантах, летом летала на колесном шасси, а зимой «переобувалась» на лыжи.

С сентября 1954 года 140-й ОСП начал эксплуатировать ЯК-12, со временем переложивших на свои крылья ту работу, которую выполняли по По-2. Самолеты от завода-изготовителя по железной дороге доставлялись в Осетрово. Там они собирались техниками и перегонялись в Якутск. Был и другой вариант доставки: от Осетрово до Якутска самолеты перевозились по Лене на баржах. С каждым самолетом шел комплект инструмента и наземное оборудование. Завод-изготовитель самолета также позаботился об издании для эксплуатационных подразделений в достаточном количестве технических описаний и плакатов. Одними из первых освоили техническое обслуживание этих машин инженер П.И. Родионов, авиатехники Н.В. и В.В. Захаровы, Ю.В. Рудых, В. Крутихин, Н.В. Крылов, И.А. Сизых и В.И. Бубякин, авиамеханик В.А. Суворов.

Сначала самолеты ЯК-12 базировались только в Якутске, затем в Нюрбе, а чуть позже и в других аэропортах, в частности с ноября 1958 года в аэропорту Сангары стало постоянно базироваться звено самолетов Ан-2 и ЯК-12, а с декабря 1959 года – два ЯК-12 в Оленьке.

Первыми в сентябре 1954 года получили доступ к рейсовым и тренировочным полетам на самолете ЯК-12 командир отряда П.А. Кухто, его заместитель по летной службе И.Г. Галущенко и командир эскадрильи Е.А. Карпов. На многие годы связали свою жизнь с ЯК-12 летчики В.С. Похожаев, А.И. Царев, С.С. Иванов, Н.Л. Зарубин и многие другие. Одним из самых выдающихся мастеров полетов был командир звена 140-го ОСП А.И. Алексеев. С 1956 года он начал работать на этой машине и за 15 лет налетал на ней свыше 7000 часов.