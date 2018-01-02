В Мае и Усть-Мае попались незаконные торговцы аокоголя

Полицейскими продолжена работа по реализации комплекса мер, направленных на выявление фактов незаконной реализации алкогольной продукции и фальсификатов.

В ходе точечных оперативно-профилактических мероприятий полицейскими ОМВД России по Мегино-Кангаласскому району был выявлен факт незаконной реализации алкоголя в одном из магазинов с. Майя, расположенных по ул. Манчаары. Изъято свыше 450 литров алкогольной продукции. В отношении двух продавцов проводится проверка.

В ходе рейда, полицейские выявили факт нахождения несовершеннолетнего в питейном заведении, где ему была продана бутылка пива. Реализовал алкогольную продукцию несовершеннолетнему 26-летний бармен, который также привлечен к ответственности.

Факт незаконной реализации алкоголя выявлен в Усть-Майском районе. Там сотрудниками полиции к административной ответственности по ч. 2 ст. 14.17.1 Кодекса об административных правонарушениях привлечена продавец магазина, расположенного по ул. Строда п. Усть-Мая.