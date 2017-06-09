В летних лагерях  Якутска в 2017 году отдохнут более 22 000 детей

В этом году на территории столицы летние лагеря дневного пребывания для детей школьного возраста при общеобразовательных школах начали работу с 5 июня, а стационарные лагеря откроют сезон с 15 июня.

В период летней кампании 2017 года организованным отдыхом в городе Якутске будет охвачено 7,5 тысяч детей.Они будут заниматься в оздоровительных лагерях дневного пребывания, в детских загородных стационарных оздоровительных лагерях, и в палаточных лагерях (туристических походах). Также 230 детей получат санаторно-курортное лечение, 245 детей выедут в детские лагеря, находящиеся за пределами республики. Отдыхом по месту жительства по отдельным программам и проектам будут охвачены еще 12300 детей.

Всего, в период летней кампании 2017 года летним отдыхом, оздоровлением и занятостью на территории городского округа будет охвачено более 22 тысяч детей и подростков в возрасте от 5 до 18 лет.

Об этом сообщил начальник отдела по воспитательной работе и дополнительному образованию Управления образования г. Якутска Егор ОХЛОПКОВ.

«Сейчас у ребят началась пора летних каникул, позади экзамены и учебный год. В этом году Управлением образования г. Якутска запланировано открытие 51 лагеря дневного пребывания при общеобразовательных школах г. Якутска. Из них на сегодняшний день работает 49 лагерей. Лагеря при СОШ № 31 и СОШ № 5 откроются после 10 числа, когда закроются пункты приема госэкзаменов. Традиционно с 15 числа начнут работу загородные лагеря. В эти дни как раз идет приемка», — рассказал он.

Егор Афанасьевич также сообщил, что 8 июня был подписан договор об организации отдыха и оздоровления детей городского округа «город Якутск» в лагере «Радость» города Севастополя. Распоряжением главы г. Якутска определены условия отбора и категории отдыхающих. Этим летом в Севастополе отдохнут 245 детей. Из них 65 детей полностью за счет муниципального бюджета. Остальным из городского бюджета будет оплачена путевка в размере 38 тысяч, а проезд по субсидированному тарифу оплатят родители.