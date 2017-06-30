В летнем лагере «Спутник» прошел Единый информационный день

Во всех округах и пригородах столицы 30 июня состоялся Единый информационный день. В этом месяце он был посвящен организации летнего отдыха детей.

Так, диалог жителей Центрального округа с представителями органов муниципальной власти состоялся на базе лагерей «Бинго» и «Спутник».

В оздоровительном лагере «Спутник» на актуальные вопросы горожан ответили заместитель главы города Якутска по социальным вопросам Евдокия Евсикова, и.о. начальника отдела сводного планирования бюджета и финансирования социальной сферы Департамента финансов Татьяна Соловьева, главный специалист по детству Управления здравоохранения Александр Уарова, специалист Управления Центрального округа Анастасия Слепцова.

Участники Единого информационного дня интересовались ходом строительства социальных объектов, продвижением очереди в детские сады, строительством и благоустройством детских и спортивных площадок и, конечно, условиями проживания и оздоровления детей и подростков в летних лагерях.

С информацией о летней оздоровительной кампании в городе Якутске выступила Евдокия Евсикова. В первой смене в лагерях дневного пребывания отдыхают 4183 ребенка, в стационарных оздоровительных лагерях — 575, в палаточных лагерях — 108, на дачах образовательных учреждений — 439. Благодаря побратимским связям между Якутском и Севастополем этим летом 245 детей поедут отдыхать в Крым в лагерь «Радость». Это дети, находящиеся в трудной жизненной ситуации, учащиеся дополнительных образовательных учреждений, талантливые творческие ребята — дипломанты и лауреаты всероссийских и международных конкурсов.

Для всех собравшихся была организована экскурсия по лагерю «Спутник», который является подведомственным школе № 2. В коллективе трудятся 26 человек, помимо учителей школы № 2, воспитателями и вожатыми работают студенты педагогических вузов.

Программа лагеря очень насыщенная — дети активно занимаются спортом, посещают кружки, учатся английскому языку, занимаются пением и танцами. Педагогический коллектив стремится сделать каждый день незабываемым, организуя встречи с интересными людьми, различные игры и конкурсы.

«Первый сезон начался 15 июня и продлится до 5 июля, а второй сезон будет с 9 по 29 июля. Условия в лагере хорошие – третий год работает плавательный бассейн с навесом, в этом году появился веревочный парк. Большое внимание уделяется патриотическому воспитанию. Например, 22 июня ребята с удовольствием сходили на возложение цветов к мемориалу «Журавли над Ильменем», почтили минутой молчания тех, кто защищал Родину, убрались на территории сквера. Детям это нравится, и они видят, что летний отдых можно провести с пользой», — рассказывает начальник лагеря, учитель истории школы № 2 Вера Левина.

«Впервые мои сыновья Родион и Рома пошли в лагерь в прошлом году. После первого сезона они были в таком восторге, что захотели остаться на второй. Дети принесли домой много грамот, медалей и других наград. По итогам одного из конкурсов Рома завевал номинацию «Мистер авангард». Всю зиму мальчики ждали лета, чтобы вернуться сюда. Я, долго не думая, вновь отправила их в «Спутник» и совсем не жалею. Если бы они сидели дома, то все время играли в компьютерные игры, а здесь им не до этого. Ребята занимаются спортом, гуляют на свежем воздухе, общаются со сверстниками. Нам очень повезло с выбором лагеря», — радуется родительница Светлана Кожевникова.

Родители, не успевшие организовать летний отдых детей, могут проконсультироваться со специалистами отдела воспитательной работы и дополнительного образования Управления образования Окружной администрации по адресу: пр. Ленина, 15, каб. 205, телефон 40-80-51.