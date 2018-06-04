В лесах Якутии действуют три пожара

По оперативным данным на утро 4 июня в Республике Саха (Якутия) действуют три лесных пожара на общей площади 201 га, сообщает департамент по лесным отношениями.

Из трех пожаров — действующих два, в том числе в Намском районе один пожар на общей площади 40 га, в Чурапчинском районе один пожар на общей площади 150 га.

Локализован один пожар в Хангаласском районе на общей площади 11 га. На ликвидации пожаров работают 72 десантников-пожарных, 13 парашютистов-пожарных, 23 работника пожарно-химических станций, 2 работника лесничеств, 19 человек привлеченных из числа местного населения. Задействовано 9 единиц техники.

Всего с начала пожароопасного сезона 2018 года на территории Республики Саха (Якутия) зарегистрировано 23 лесных пожаров на общей площади 1 988,94 га. В прошлом году на эту дату было зарегистрировано 61 лесной пожар на общей площади 2 764,4 га.