В Ленском районе задержали браконьера

Госинспекторами Ленского комитета государственного экологического надзора проведен совместный рейд с сотрудниками МВД РФ на транспорте на территории охотничьих угодий Ленского района.

В ходе рейда в местности заброшенной базы ООО ПХ села Хамра проверен гр. Ч., который при себе имел ружье, без разрешительных документов на ношение и хранение оружия и разрешения на добычу охотничьих ресурсов.

Кроме того, в сарае дома обнаружены шесть шкур соболя и одна туша глухаря. Ущерб, причиненный охотничьим ресурсам, составил 288 000 рублей.

Материалы дела переданы в МВД РФ на транспорте для проведения проверки на основании статей 144-145 УПК РФ.