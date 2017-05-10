В Ленском районе суд внес ряд сайтов в реестр запрещенных в РФ

Прокуратура Ленского района в ходе проверки установила интернет-ресурсы с предложениями о приобретении дистанционным способом документов об образовании, в том числе аттестатов о среднем образовании, доступ на которые является свободным.

Предоставление возможности доступа к указанной информации с использованием информационно-телекоммуникационных сетей, в том числе сети «Интернет», фактически является распространением информации, которая запрещена на территории РФ. Кроме того, побуждает граждан к совершению уголовно наказуемого деяния, создает угрозу нарушения прав абитуриентов в случае незаконного зачисления в учебные заведения лиц, использующих предлагаемые на сайте документы об образовании.

Прокуратура направила в связи с этим в суд, исковые заявления в интересах неопределенного круга лиц с требованием признать размещенные на сайтах сведения и предложения о приобретении дистанционным способом документов об образовании информацией, распространение которой на территории РФ запрещено.

Суд рассмотрел и удовлетворил заявления прокуратуры в полном объеме.

После вступления в силу, решение суда будет направлено в Управление Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций для включения в единый реестр сетевых адресов, позволяющий идентифицировать сайты в сети «Интернет», содержащие информацию, распространение которой в Российской Федерации запрещено.