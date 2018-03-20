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20 марта 2018, 11:10
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В Ленском районе арестован должник по «пьяному штрафу»

Арестом на 7 суток закончилось нежелание 38-летнего уроженца Ленского района республики оплатить административный штраф в размере 30 тыс. руб. в установленные законом сроки. Штраф был наложен за управление транспортом в состоянии алкогольного опьянения в январе 2018 года в дополнение к уголовному штрафу, предусмотренному ч.1 ст.264 УК РФ (Нарушение лицом, управляющим автомобилем, трамваем либо другим механическим транспортным средством, правил дорожного движения или эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека).

По истечении 60-дневного срока для добровольной оплаты судебным приставом-исполнителем составлен протокол о нарушении ч.1 ст.20.25 КоАП РФ. В ходе суда судья выслушал доводы пристава и назначил должнику наказание в виде административного ареста на срок 7 суток за неуплату административного штрафа в срок. При этом арест за неуплату штрафа не освобождает от обязанности его уплаты в дальнейшем.

По итогам работы за 2017 год в Управлении ФССП по Республике Саха (Якутия) на принудительном исполнении находилось более 8 200 ИП о взыскании административных штрафов на сумму более чем 212 млн. руб., наложенных судами в области дорожного движения. Из них количество исполнительных производств, постановления по которым вынесены судами по ст. 12.8, 12.26 КоАП РФ («пьяные штрафы»), составило порядка 6200 ИП на сумму свыше 184 млн. руб. из которых окончено 3 700 ИП на сумму 110 млн. руб.

По остальным исполнительным производствам в рамках каждого 3 дела данной категории задолженность удерживается из доходов должников. Принудительные меры исполнения требований применены почти ко всем должникам: 75% должников указанной категории ограничены в выезде за пределы РФ, в отношении 237 должников приставами возбуждены административные дела, предусмотренные ч.1 ст.20.25 КоАП РФ, наложены аресты на имущество должников.

Нередко «пьяный штраф» налагается вкупе с другими нарушениями действующего законодательства, к сожалению, чаще уголовного. В связи с тем, что преступления, совершенные при управлении транспортным средством в состоянии алкогольного опьянения, вызывают большой резонанс в обществе, исполнительные производства данной категории находятся на особом контроле руководства Федеральной службы судебных приставов.

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Источник: Пресс-служба Управления ФССП России по Республике Саха (Якутия).
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