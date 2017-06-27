В Ленске завершено расследование уголовных дел по обвинению несовершеннолетних в кражах и угрозе убийством

Следственным отделом по Ленскому району СУ СК России по Республике Саха (Якутия) завершено расследование уголовного дела в отношении двух жителей г. Ленска, 28 и 17 лет, обвиняемых в совершении преступлений, предусмотренных п. «а» ч. 3 ст. 158 УК РФ (кража, то есть тайное хищение чужого имущества, совершенная группой лиц по предварительному сговору, с незаконным проникновением в жилище) и ч. 1 ст. 119 УК РФ (угроза убийством).

Преступления совершены в период с февраля по апрель 2017 года. В ночное время суток юноша и его старший товарищ совершали тайные хищения личных вещей жителей Ленска. Общий ущерб, причиненный действиями обвиняемых, составил 12 тысяч рублей. Ущерб возмещен потерпевшим в полном объеме.

Кроме того, юноше вменяется угроза убийством в отношении незнакомого мужчины, который возвращался с супругой домой. Молодой человек обратился к прохожему с требованием дать сигарету, тем самым использовал незначительный повод для разжигания конфликтной ситуации, и, получив отказ, угрожал ему ножом.

Следователи отмечают, что во всех преступных деяниях несовершеннолетний принимал активную роль, в том числе, при совершении преступления с 28-летним товарищем.

Юноша ранее неоднократно судим, в том числе, по пяти тяжким эпизодам преступлений против собственности.

В отношении злоумышленника с учетом несовершеннолетнего возраста избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.

На стадии предварительного следствия обвиняемые свою вину в совершенном преступлении признали полностью, дали показания об обстоятельствах совершенного преступления.

В рамках расследования уголовного дела установлены и допрошены очевидцы преступлений, добыты неопровержимые доказательства вины злоумышленников, которые легли в основу обвинения.

В ближайшее время на скамье подсудимых окажется другой житель города Ленска, 20-летний молодой человек, обвиняемый в совершении преступления, предусмотренного п. «а» ч. 3 ст. 158 УК РФ (кража, то есть тайное хищение чужого имущества, с незаконным проникновением в жилище).

Преступление совершено в сентябре 2014 года и в течение трех лет оставалось нераскрытым. Злоумышленнику на момент совершения преступления исполнилось 17 лет.

В ходе осмотра места происшествия в сентябре 2014 года сотрудниками отделения экспертно – криминалистического центра МВД по РС (Я) с оконного стекла, через которое произошло хищение имущества, изъяты следы пальцев рук, но на тот момент установить лицо, причастное к совершению кражи, не удалось.

В марте 2017 года молодой человек доставлен в отдел МВД России по Ленскому району, где был дактилоскопирован. При проверке следов пальцев рук установлено совпадение со следами, обнаруженными в сентябре 2014 года.

При допросе молодой человек признал вину в полном объеме и полностью возместил ущерб потерпевшему.

В КДН МО «Ленский район» и ОМВД России по Ленскому району в порядке ст. 158 УПК РФ внесены представление об устранении причин и условий, способствовавших совершению преступления.

Расследование данных уголовных дел завершено. Материалы направлены в суд для рассмотрения по существу.