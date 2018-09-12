В Ленске загорелась водяная скважина

Информация о техногенных пожарах, произошедших на территории Республики Саха (Якутия):

11 сентября 2018 г. в 20.36. в пожарно-спасательную службу поступило сообщение о возгорание водяной скважины расположенной на территории частного дома на ул. Заозерная г. Ленска. К моменту прибытия пожарного подразделения – через четыре минуты, горел утеплитель. Общая площадь пожара – 4 кв.м. Предположительно причиной пожара явилось короткое замыкание электропроводов глубинного насоса. Виновник и ущерб устанавливаются.

Главное управление МЧС России по Республике Саха (Якутия) напоминает: соблюдайте правила пожарной безопасности! Не допускайте неосторожного обращения с огнем, детской шалости с огнем, будьте внимательны при использовании электроприборов и электрообогревателей, следите за состоянием электропроводки в ваших домах, квартирах и автомашинах! Не оставляйте детей без присмотра! Соблюдайте правила безопасности при использовании печи, следите за состоянием дымоходов!